Coldplay confirma cuándo será su retirada en el estreno de su nuevo disco ‘Moon Music’: “La historia principal está contada”

Después de 27 años en el mundo de la música, Coldplay se ha convertido en una de las bandas más importantes de la industria. Su última gira batió todos los récords de rentabilidad, con casi 9 millones de entradas vendidas y cerca de 950 millones de dólares recaudados. Ese Music Of The Spheres World Tour fue uno de los últimos logros de un grupo que, durante estos días, ha anunciado cuándo tiene pensado grabar su último disco.

La noticia se conoció pocos días antes del estreno de su undécimo álbum, Moon Music, que ha salido a la venta este mismo viernes. El encargado de revelar la futura separación sería Chris Martin, cantante y figura principal de una banda con más de 100 millones de álbumes vendidos. En una entrevista con el DJ radiofónico Zane Lowe, reveló: “Solo vamos a hacer 12 álbumes completos”. Es decir, que tras este nuevo lanzamiento, Coldplay grabará un único disco más antes de retirarse.

“Es verdad, lo prometo”, insistió el cantante, que también reflexionó sobre la “importancia de tener ese límite”. “Tener ese límite significa que el control de calidad es muy exigente en este momento”, algo que hace que elaboren un gran número de canciones para cada álbum y que solo unas pocas acaben introduciéndose en el disco lanzado al mercado. Eso sí, aunque el número se mantenga firme, “no significa que no vayamos a hacer una gira o terminar algunas compilaciones o temas descartados. Solo significa que la historia principal está contada”.

La última etapa de un grupo en constante evolución

En su conversación con Zane Lowe, Chris Martin definió su nuevo álbum Moon Music como “la historia de despertarse por la mañana y sentirse terrible con uno mismo, antes de un viaje hacia sentirse diferente al final del día”. Hasta este viernes, solo se habían podido conocer dos avances de este nuevo trabajo: feelslikeimfallinginlove y WE PRAY. Con esta última canción, además, la banda decidió grabar varias versiones diferentes de la original, en las que colaboraron con el rapero nigeriano Burna Boy, la británica Little Simz, la palestino-chilena Elyanna y la argentina Tini.

Mientras la primera canción seguía la línea que el grupo había mostrado en su anterior disco, en la segunda sorprendieron con ritmos más urbanos, cercanos al rap y al hip-hop. De este modo, el grupo volvió a demostrar que, pese al carácter reconocible de sus canciones, no han dejado de buscar nuevos registros: desde el acústico Parachutes al colorido pop de Music Of The Spheres, pasando por trabajos más eclécticos como Everyday Life, disco en el que se influenciaron de estilos como el gospel, el country o el blues.

Este viernes podrá comprobarse qué nuevas sendas ha tomado la banda, si bien será también el inicio de la cuenta atrás para que finalmente saquen el que será su último disco, cuyo nombre ya se conoce: Coldplay. Hasta ahora, la banda ha acostumbrado a sus fans a que medien tres años entre un álbum y el siguiente, por lo que no sería de extrañar que esa despedida se produzca en 2027, año en el que se cumplirán treinta años desde su formación.

