El ‘Idealista’ que gestiona Ayuso alquila hoy viviendas a precios más altos que el mercado en 19 de los 21 distritos de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitando una de las viviendas promocionadas por la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, aprovechó este lunes la presentación de la construcción de un nuevo Palacio de Congresos en el municipio de Pozuelo de Alarcón para defender de nuevo su ideario liberal: está en contra “de la intervención ideológica del mercado, incluido el de la vivienda”. Por la tarde, en el comité ejecutivo del PP de Madrid incidió: “intervenir la vivienda es un atropello a la propiedad”. De todos es conocido que el Gobierno regional que preside Ayuso no quiere aplicar la ley estatal y apuesta porque los precios se regulen solos. El mejor ejemplo es el Plan Alquila, un servicio de intermediación y asesoramiento en el que el Ejecutivo autonómico pone en contacto a propietarios que quieren arrendar su casa con inquilinos que buscan un alquiler.

Con este plan, la Consejería de Vivienda no interviene en los precios, deja que ambas partes se pongan de acuerdo. A pesar de que, como recuerda Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, se destinan fondos públicos para ofrecer un seguro de impago al propietario durante un año (dos si al arrendatario tiene menos de 35 años). Si se analizan los pisos que se ofertan en la web del Plan Alquila se comprueba que esa no intervención no reduce los alquileres. Todo lo contrario. En 19 de los 21 distritos de la capital los precios están más altos en este plan autonómico que los que hay actualmente en el mercado, comparándolos con el portal ‘Idealista’ y la web del Ayuntamiento de Madrid (ver tabla).

Así, solo en dos distritos, Moratalaz y Villaverde, el metro cuadrado de las viviendas que se pueden encontrar en la web del plan están por debajo que los precios del mercado. En Moratalaz el Plan Alquila ofrece hoy tres pisos a 13,87 euros el metro cuadrado de media, cuando en ‘Idealista’ y el Ayuntamiento el metro está a 14,5 euros. En Villaverde se pueden encontrar cuatro viviendas en la web autonómica que se alquilan a 13,4 euros el metro, cuando en ‘Idealista’ están a 15,3 euros y en las estadísticas del Consistorio, a 14,1 euros. Son las dos únicas excepciones. En el resto de distritos los precios del Plan Alquila son superiores.

“Lo lógico sería que, si te garantizo el pago de la renta, la Administración, en este caso la Comunidad de Madrid, exija a cambio regular los precios. Lo que tenemos es un chollo para los caseros: precio por encima del mercado y garantía pública del pago de la renta. Debe ser el único ejemplo de Europa donde un plan de alquiler promovido por la institución encarece el precio del alquiler por encima incluso del precio de mercado, que ya es el más alto de España y también donde más sube. A esto el PP lo llama modelo de éxito”, señala el parlamentario Moruno. En el distrito de Barajas, por ejemplo, el Plan Alquila ofrece viviendas a 22,2 euros el metro cuadrado, un 52% más que el precio que se puede encontrar en ‘Idealista’. En el distrito Centro, el Plan Alquila oferta casas a 31,43 el metro cuadrado, un 33% más que en ‘Idealista’. Si nos vamos, por ejemplo, a La Latina, el encarecimiento es del 30%. En este distrito se ofrece una vivienda de 58 metros cuadrados por 1.300 euros al mes

Solo papel de intermediario

¿Qué se ofrece al propietario? Asesoramiento jurídico y fiscal, por ejemplo, en la ayuda de la redacción del contrato de alquiler o en las bonificaciones tributarias a las que tiene derecho, búsqueda y selección de los futuros arrendatarios, mediación en caso de cualquier problema y un seguro de impago durante un año. ¿Qué se ofrece al inquilino? Se le ayuda a buscar una casa en función de sus preferencias y capacidad económica. De hecho, se realiza un estudio de solvencia para garantizar el pago de la renta. En caso de no reunir los requisitos, se puede presentar un avalista. También se le asesora en el contrato, para que el propietario no incluya “cláusulas abusivas o inadecuadas”, además de una trabajo de mediación en la resolución de los conflictos que puedan surgir. Lo que hay que dejar claro es que la Administración solo hace un papel de intermediario entre ambas partes, que son las que acuerdan las condiciones.

La web del Plan Alquila

La Comunidad de Madrid puso en marcha el Plan Alquila en el año 2008, cuando gobernaba Esperanza Aguirre. Desde entonces el Gobierno regional presume de que este papel de intermediación entre caseros e inquilinos ha contribuido a reducir la morosidad de los contratos a tan solo el 0,01% de los casos. En estos 16 años de vigencia del Plan Alquila se han inscrito, además, más de 75.000 viviendas y se ha prestado asistencia a más de 463.000 inquilinos demandantes de hogares, de los cuales más de 257.000 eran jóvenes de menos de 35 años. En la actualidad hay 13.000 contratos en vigor, que se benefician del seguro de impago gratuito.

Acceder a una casa ya es un lujo en Madrid y Barcelona: el precio de compra ronda los 5.000 euros el m2 y el alquiler, los 20 euros.