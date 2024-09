Nevenka anima a las mujeres que sufren acoso o maltrato a contarlo: "Hablar me salvó la vida"

Nevenka Fernández, la que fuera concejala de Ponferrada acosada por el exalcalde del municipio, Ismael Álvarez, entre los años 1999 y 2000, ha animado a todas aquellas mujeres que sufren algún tipo de acoso o maltrato a contarlo y denunciarlo porque, según ha explicado, a ella hablar le "salvó la vida". "Es muy importante que las mujeres que viven maltrato o acoso se fíen de lo que están viviendo porque cuando te tratan mal piensas que tienes la culpa de haber sonreído lo suficiente o no haber sonreído lo suficiente", ha dicho Nevenka en una entrevista con la periodista Ana Pastor en El Objetivo con motivo del estreno de la película de Icíar Bollaín 'Soy Nevenka', que relata la lucha de la entonces concejal del PP tras denunciar al exalcalde de Ponferrada. Nevenka Fernández estuvo seis meses de baja y le costó "mucho" aceptar su situación y afrontar todo lo que le había ocurrido. "Para mí estaba en juego la vida. Entonces, había llegado el momento de pelear por mi vida. Literalmente", ha confesado. Al hilo, ha descrito que su situación era "tan dramática" que estaba "absolutamente destrozada". "Me habían machacado a muchos niveles, no solo físicos sino también mentales", ha apostillado. Para Nevenka esta película es un "homenaje a todas las mujeres valientes y a todos los que las acompañan". "Hombres y mujeres buenos que en el camino ayudan a que las injusticias no pasen desapercibidas", ha dicho.

