Se gastó 800.000 euros en adicciones y sobrevivió a 8 sobredosis: “Tu única gestión es volver a consumir”

Un exadicto relata su experiencia en unpropositopodcst (Captura de pantalla)

La adicción a las drogas es un trastorno crónico que altera tanto el cerebro como el comportamiento, y se manifiesta en el consumo compulsivo de sustancias. Quien lo sufre empieza, pero no es capaz de parar el consumo.

La dependencia física y psicológica que generan las drogas puede llevar a situaciones extremas, como graves problemas de salud, aislamiento social, conflictos familiares, dificultades legales e incluso la muerte.

La adicción en primera persona

En uno de los últimos episodios de un propositopodcst, el entrevistado, Alejandro Manejo, relata cómo llegó a hacer cualquier cosa por consumir. “Si me decías que tenía que vender a mi madre, la vendía”, afirma. Además, admite que llegó a robar grandes cantidades de dinero a sus padres, que eran propietarios de varias empresas. “Yo he hecho de todo, o sea, también trabajaba. He vendido de todo, o sea, yo he hecho de todo por consumir”, cuenta. “Tú única gestión es volver a consumir”, agrega.

Él es muy consciente del grave problema que sufrió. Ahora, remarca que no era capaz de parar. “Lo que muchos no comprenden es que la adicción es una enfermedad”, advierte. “He tenido ocho sobredosis, todas con ingreso en la UCI”, revela. Su relación con las drogas comenzó a los 14 años, pero no fue hasta los 24, tras haber tocado fondo, cuando logró poner fin a su adicción. “Lo que ocurrió en ese tiempo fue una auténtica barbaridad”, asegura. “Estoy vivo de milagro”.

En su caso, Manejo afirma tener un cálculo aproximado de lo que le ha supuesto la adicción a nivel económico. “Yo tengo lo que es mi enfermedad al completo. Con tratamientos, consumo, accidentes, unos 800.000 euros. Más o menos ..., la cuenta no la hice yo, o sea, la cuenta me la hicieron mis familiares”.

Cómo superar una adicción

La adicción lo llevó al narcotráfico, a peleas, a la prostitución, a deudas con personas peligrosas y a graves conflictos familiares. La situación alcanzó tal punto que sus propios padres decidieron cortar toda relación con él. “Hubo un momento en que tuvieron que echarme de casa”, confiesa. Pasó seis meses viviendo en las calles de Jerez de la Frontera, debajo de un puente y robando para poder meterse un trozo de pan a la boca. “Yo era un niño que había tenido de todo, no sabía cómo sobrevivir en la calle”, explica. “He hecho todo lo que una persona que no se quiere a sí misma puede llegar a hacer”. A día de hoy, varios años más tarde, se reconoce el esfuerzo de haber logrado salir de este pozo, aunque asegura que sin sus padres no lo hubiese conseguido.

Aún recuerda el día en que consumió por última vez. Su plan era drogarse al máximo y suicidarse, agotado por el sufrimiento. Una llamada inesperada lo salvó en ese momento. Manejo afirma que la droga sigue siendo un tema central en su vida. A los 26 años comenzó a trabajar como terapeuta, dedicándose por completo a su proyecto, en el que pasa las 24 horas tratando de hacer comprender a otros el complejo mundo de las adicciones.

