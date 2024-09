Esta es la frase que repiten los candidatos en una entrevista de trabajo y que no gusta a los reclutadores

Entrevista de trabajo (Getty Images)

A la hora de enfrentarse a la ardua tarea de buscar un nuevo trabajo, hay una gran lista de retos que se deben superar. Lo primero, crear un buen perfil en las páginas o redes en las que se cuelgan las ofertas de trabajo, incluyendo nuestro currículum y experiencia previa. Después, hay que dedicar el mayor tiempo posible a leer todas las oportunidades de empleo que nos encontramos, y centrarnos sobre todo en las que encajen con nuestro perfil profesional.

Cuando se superan las primeras barreras y se entra en la fase final, hay un trámite que es inevitable y por el que todos los candidatos deben pasar: la entrevista de trabajo. Hay muchos consejos que se recomienda seguir cuando afrontamos el proceso de selección para un empleo: informarnos sobre la empresa, presentar un currículum ordenado, llegar puntual y vestirse adecuado para la ocasión. Pero, ¿qué es lo que no debemos decir?

Welcome to the Jungle, medio de comunicación especializado en el empleo, ha identificado una serie de errores comunes que los candidatos comente en las entrevistas de trabajo, y que pueden afectar negativamente sus posibilidades de éxito. Uno de los más frecuentes es el uso de la frase “ya he hecho todo lo que podía hacer en mi trabajo”, que, según los reclutadores, puede ser interpretada de diversas maneras y no siempre de forma positiva.

“Da la impresión de que se siente por encima del trabajo y de la empresa”

Quentin Dupuy, cofundador de una start-up tecnológica, explicó al medio citado que esta afirmación puede dar la impresión de que el candidato se siente superior a su trabajo anterior y a la empresa, lo que envía una mala señal: “A veces, dependiendo de la forma en que lo digan, o de una combinación de pensamientos, los candidatos dan la impresión de que se sienten por encima de su trabajo y de la empresa, lo que no envía una buena señal”, declaró.

Otro aspecto que suelen tener en consideración es en qué momento de su carrera está el candidato. Según el fundador de CK Talents, si un candidato afirma haber “hecho todo lo que podía hacer” después de solo dos años en un puesto, esto puede ser visto como una señal de impaciencia y aburrimiento. Los directivos pueden interpretar esto como una advertencia de que el entrevistado podría no ser estable a largo plazo.

Además, es importante evitar culpar a otros por el fracaso o el cansancio del trabajo anterior. Los reclutadores valoran a los candidatos que pueden reflexionar sobre sus experiencias pasadas y explicar claramente sus razones para buscar un nuevo empleo. En lugar de usar frases vagas, es mejor especificar si se busca un ascenso, nuevas responsabilidades o un mejor entorno laboral.

Dupuy resumió la situación diciendo que lo importante es hacer ver que tu interés está en la empresa a la que estás peleando por entrar, no en la empresa a la que quieres dejar atrás: “¿Por qué darle la vuelta a las cosas de esa manera? El objetivo de una entrevista no es demostrar que quieres huir de una empresa, sino que quieres incorporarte a otra”, simplificó el cofundador de la start-up.

Al final, para tener éxito en una entrevista de trabajo, es importante evitar frases ambiguas y negativas, y en su lugar, enfocarse en comunicar claramente las motivaciones y aspiraciones profesionales. Esto no solo mejora la percepción del candidato, sino que también demuestra una actitud proactiva y reflexiva.

