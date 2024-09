Quién es Fernando Marcos, la pareja de Mayte Zaldívar desde hace más de dos décadas y que vive con Julián Muñoz

Fernando Marcos y Mayte Zaldívar en una imagen compartida por él en redes (@fernandomarcosmoya)

Mientras Julián Muñoz continúa ingresado en el Hospital Internacional de Marbella por el cáncer galopante que lleva años combatiendo, su núcleo cercano afronta esta última etapa lo mejor posible. Mayte Zaldívar, su actual esposa y defensora en los medios, ha encontrado en Fernando Marcos, su novio desde hace 21 años, su mayor apoyo. Sin embargo, muchos desconocen a esta pareja que lleva tantos años a la sombra.

De hecho, la relación con el exalcalde de Marbella es muy cercana y toda la familia tiene un cariño especial por él. “A mí me trata con mucho respeto. Cuando alguien está con alguien es porque quiere estar. Está muy pendiente de mí. Que opinen lo que quieran”, comentó Muñoz sobre Fernando Marcos en su última entrevista en ¡De Viernes!. Pero, ¿quién es el novio de Mayte Zaldívar?

El ceutí y ella mantienen una relación desde 2003, y se conocieron después de que él llegara a Jerez de la Frontera para estudiar una carrera. Desde ese momento, su relación ha sido un pilar fundamental para ambos, a pesar de la diferencia de edad, ya que Marcos tiene 51 años y ella 67. Ha estado presente durante los peores momentos de la castellonense, incluso durante el Caso Malaya, y tras la pérdida de contacto con Julián Muñoz, llegó a mediar para que sus hijas, Elisa y Elia, volvieran a acercar posturas con él.

En 2018 se convertía en concursante de Supervivientes y saltaba a la fama nacional; no obstante, meses más tarde pedía a los medios mantener un perfil bajo: “Solo les pido a los medios que se olviden de mi número, de mi nombre, de mi cara y de que existo”.

Las redes sociales de Fernando reflejan su amor constante por Mayte. A pesar de su boda con Julián, sus publicaciones siguen mostrando una relación fuerte y feliz. Además, es un socio activo en el negocio de comidas que Mayte gestiona en el Mercado de Marbella, conocido como Puesto 85.

En el ámbito profesional, Fernando es un experto en inversiones de subastas y ha trabajado durante años en marketing digital. Además de sus actividades empresariales, se destaca su amor por el deporte. Sus redes sociales están llenas de imágenes de diferentes entrenamientos, abarcando desde flexiones y ejercicios abdominales hasta rutas en bicicleta de montaña. Además, en estas mismas redes también demuestra su pasión por la fotografía.

Su “matrimonio trial” con Julián Muñoz

Zaldívar confesó en su última entrevista en ¡De Viernes! que los tres viven “juntos pero no revueltos”. “Estamos todo el día juntos, y cuando llega la noche, pues cada uno se acuesta en su cama”, comentaba ella en el programa de Telecinco. Y es que ella volvió a casarse con el exalcalde a principios de este año, tras más de dos décadas de divorcio. Y esto, no fue un motivo para cortar su amor con Marcos.

El político nunca se perdonó por todo lo que le hizo pasar, desde su relación con Isabel Pantoja hasta verla implicada en la trama del Caso Malaya; y por ello, tras su reconciliación como familia por la enfermedad de él, decidieron cumplir sus últimos deseos. “La idea de casarnos la tomamos entre todos, incluido Fernando. Julián se puso a llorar y le preguntamos qué era lo que le pasaba. Él nos dijo que le daba mucha pena que no estuviéramos casados, ¿tú quieres que nos casemos y te quedas más tranquilo para ver de nuevo tu familia unida? Venga, lo hacemos”, explicó Mayte Zaldívar en la entrevista.

No obstante, y contra lo que se podía pensar, la hostelera quiso aclarar que este matrimonio no está motivado por motivos económicos: “Tenemos una relación como familia. Esa relación viene de antes. Quiero, por favor, que la lástima y la pena, me da más asco que el odio. Julián no me da ni lástima ni pena”.