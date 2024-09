Julián Muñoz rompe en llanto al hablar de su cáncer de pulmón terminal: “No me queda mucho tiempo, esta es mi última entrevista”

Julián Muñoz en '¡De Viernes!' (Mediaset)

La noche de este viernes, 13 de septiembre, Julián Muñoz ha sido el gran protagonista de la nueva entrega de ¡De Viernes! El exalcalde de Marbella ha concedido una entrevista al espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta tras varios años alejados del foco mediático. El exedil no ha podido evitar romper en llanto al hablar del delicado momento personal que atraviesa tras ser diagnosticado con un cáncer de pulmón terminal.

Desde hace un tiempo hasta nuestros días, el estado de salud del que fuera pareja de Isabel Pantoja ha mantenido en vilo a sus seres queridos y allegados, pues en los últimos meses han sido varias las veces que ha estado ingresado en el hospital debido a su complicado estado de salud. Eran pocos los detalles que se conocían de su “cáncer galopante” pero, ahora, ha sido él mismo quien ha querido detallar cómo está siendo su tratamiento contra esta enfermedad.

“No sé el tiempo que me queda, no sé en qué tiempo terminaré de llenar la maleta, pero no voy a conceder ni una sola entrevista más. Para mí, es la última entrevista. Y la hago porque independientemente de que haya contado mi historia, quiero agradecer a las personas que habéis estado a mi lado siempre”, ha comenzado a decir el político de 76 años en el espacio de Mediaset.

“Con fecha de caducidad”

Las últimas imágenes que habían trascendido a la luz pública mostraban a un Julián Muñoz visiblemente desmejorado, delgado y envejecido. Y es que, aunque él y su entorno sabían su diagnóstico, para el ojo público era una completa incógnita. “Yo sabía que tenía un tumor porque soy un fumador de hace 60 años. El tumor se detecta porque me caí dos veces y me rompí la lumbar 4. A partir de ahí, me hicieron radiografías y varias pruebas. Y se detectó un tumor pulmonar en enero, con fecha de caducidad, pero no sabemos cuál es”, ha continuado detallando el exedil.

Desde entonces, sus días no han sido nada fáciles, llegando a recibir “morfina” para hacer frente al dolor. “Yo aguanto muy poco el dolor. Imagínate con dos vértebras rotas, mal de la próstata... Me he puesto morfina, porque el dolor era terrible. Lo pasé muy mal con la quimio”, ha manifestado el entrevistado. “Tomo 20 pastillas diarias. Tengo dos o tres infartos, el ictus... Estoy jodido, pero en esencia estoy feliz”.

Hubo un momento de la entrevista en la que el exalcalde de Marbella se ha venido abajo y no ha podido evitar romper en llanto. Entre lágrimas, Julián ha reconocido que tiene miedo a morir y que siente un gran coraje por “tener que irse en uno de los momentos más felices de su vida”. “En este momento, ahora, y desde que salí de la cárcel, soy absolutamente feliz. Dentro de lo malo, tengo ganas de vivir. En una situación tan límite, como esta mía, cuando te sientes querido, te importa el mundo un carajo”.

“El día que me caí, estaba toda mi familia en bloque en el hospital, como una piña. Podían haberme dejado allí solo después de la vida que les he dado, como si fuera un perro, pero no. Se quedaron día tras día a los pies de mi cama. Os aseguro que ese es el mejor fin de la vida que me podía imaginar. ¿Qué tengo miedo a morirme? Claro que sí, me da miedo lo que hay después de esto, porque lo mismo es un camino de rosas, pero lo mismo no hay nada”, ha afirmado el exedil, roto de dolor.

Su nuevo matrimonio con Mayte Zaldívar

Otros de los temas que ha tratado Julián Muñoz en su entrevista ha sido su boda secreta con Mayte Zaldívar, un enlace que tuvo lugar 17 años después de su ruptura. El primer matrimonio de Mayte Zaldívar y Julián Muñoz saltó por los aires cuando el expolítico empezó una relación con Isabel Pantoja. Corría el año 2003 y, en aquel entonces, la tonadillera era la imagen de Marbella Dorada, por lo que su rostro era sumamente conocido en la localidad, además de por su fama como artista. La pareja y la cantante se conocieron y, entre los tres, surgió una amistad que pronto dio lugar a un romance entre la artista y el empresario.

“Fui un sinvergüenza, engañé a Mayte con Isabel hasta delante de nuestro nieto”, ha confesado el exalcalde en ¡De Viernes! Y es que ambos tuvieron una historia de amor que terminó en 2009, dejando tras de sí una familia destrozada y unas penas de prisión elevadas por su implicación en el Caso Malaya. “Yo no he sido feliz en todo el tiempo que estuve con esa señora, no he sido feliz porque estuvo mal hecho desde el principio. Lo hice muy mal y sí que es verdad que llegó un momento que me sentí solo”, ha manifestado Muñoz sobre su relación con la tonadillera.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar firmaron los papeles del divorcio en 2007, pero siempre han estado unidos por el cariño hacia sus dos hijas, Elia y Eloísa. “Sinceramente, a mí el cariño hacia Julián no se me ha ido nunca. Yo le he querido siempre, pero yo he tenido mucha rabia y mucho dolor”, ha asegurado Mayte Zaldívar, quien también fue entrevistada junto al exedil. “Me daba mucho coraje que él no ejerciese como padre porque era bobo, era un pelele manejado y a mí eso me dolía mucho, me llenaba de rabia y de dolor. Yo era una fiera herida”.

Diecisiete años más tarde, ambos decidieron unir nuevamente sus caminos, aunque tan solo sea en el Registro Civil y no como pareja en todo el sentido de la palabra, pues Mayte se encuentra en una relación con Fernando Marcos. “Quiero mandar un mensaje a todos estos opinadores. Mayte no se ha quedado con un duro de este pueblo y cuando quiera se lo demuestro”, ha afirmado Muñoz, acallando el sinfín de críticas hacia la que ahora es de nuevo su mujer. Y es que el motivo detrás de esta boda no “son los 400 euros de pensión”, sino la tranquilidad de Julián, quien quería ver de nuevo a su familia unida.

