Qué es la hiperhidrosis, la enfermedad por la que tuvo que ser operado David Broncano

El doctor Diego González y Javier Padilla tras la operación al presentador David Broncano

El doctor Diego González Rivas fue el invitado de anoche en el programa de David Broncano en La 1, La Revuelta, pero ellos ya se conocían mucho antes y no solo porque fuera a La Resistencia de Movistar Plus. González se encargó de operar al presentador de hiperhidrosis hace unos años.

La hiperhidrosis o sudoración excesiva es una afección que se produce cuando una persona suda más de lo normal, y no necesariamente está relacionada con el calor o el ejercicio, conforme detalla la Cínica Mayo. De este modo, quienes padecen esta condición sudan incluso en los días en que no hace demasiado calor, y aunque no realicen actividad física.

Este trastorno puede afectar tanto a hombres como a mujeres y puede presentarse en cualquier etapa de la vida, aunque suele comenzar en la infancia o adolescencia, ya que es en la pubertad cuando las glándulas sudoríparas comienzan a estar activas. La Clínica Universidad de Navarra distingue entre dos tipos principales de hiperhidrosis: primaria y secundaria.

La hiperhidrosis primaria no tiene una causa médica subyacente evidente y se cree que está relacionada con una hiperactividad del sistema nervioso simpático. Además, puede ser hereditaria. Suele afectar áreas específicas como las palmas de las manos, las plantas de los pies, las axilas y la cara. Por su parte, la hiperhidrosis secundaria está asociada al uso de ciertos medicamentos o a ciertas condiciones médicas, como algunos trastornos endocrinos (como el hipertiroidismo), infecciones y enfermedades metabólicas. Puede afectar a todo el cuerpo y suele comenzar en la edad adulta.

Cómo se trata la hiperhidrosis

El tratamiento de esta enfermedad varía en función de la gravedad y la ubicación de la sudoración excesiva. Algunos tratamientos tópicos incluyen antitranspirantes, que contienen cloruro de aluminio que bloquean temporalmente las glándulas sudoríparas, y cremas y lociones que reducen la sudoración.

Los profesionales de la salud también pueden recetar algunos tratamientos orales, como los anticolinérgicos. Estos medicamentos ayudan a reducir la sudoración al bloquear la estimulación de las glándulas sudoríparas. Sin embargo, pueden tener efectos secundarios como sequedad bucal, visión borrosa y estreñimiento.

Otros tratamientos más novedosos incluyen la inyección de toxina botulínica (bótox), pues actúa bloqueando las señales nerviosas que activan las glándulas sudoríparas. La sudoración es controlada por el sistema nervioso autónomo, la parte del sistema nervioso que no está bajo su control. Los efectos de esta inyección suelen durar entre seis y doce meses. También se puede optar por intervención quirúrgica mínimamente invasiva, a la que se sometió Broncano.

La operación de Broncano

En mayo de 2020, el doctor visitó la antigua La Resistencia y ofreció a Broncano la posibilidad de operarle de su hiperhidrosis palmar y lo cumplió un mes después, cuando el presentador viajó hasta Lisboa para someterse a la intervención. “Lo prometido es deuda (en relación a mi intervención en el programa ‘La Resistencia’). Hoy hemos realizado 8 simpatectomias bilaterales torácicas para tratar la hiperhidrosis (sudoración excesiva palmar, axilar y plantar). Incisiones de 5 mm, cirugía ambulatoria, procedimiento reversible y grado de satisfacción enorme de los pacientes. Si alguien padece esta situación puede contactarme por mail: diego@uniportal.es”, explicaba en Instagram el doctor a través de sus redes sociales.

