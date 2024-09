“Me han echado por ser mayor”: El 70% de los despidos que el gigante sueco Ericsson ejecuta en España afecta a trabajadores de más de 48 años

Sede de Ericsson en Madrid

Alberto (nombre ficticio) nos pide anonimato. Tiene 52 años y a su edad sabe que lo tiene difícil para encontrar un nuevo trabajo. Acepta contar su caso y explicarnos por qué ha denunciado ante los tribunales a Ericsson España, la filial española de la empresa sueca de telecomunicaciones. “Me despidieron el pasado 8 de diciembre de 2023, cuando estaba a punto de cumplir 25 años en la compañía. Ellos alegaron causas objetivas por motivos económicos por reducción de beneficios. Pero no es verdad. Me echaron a la calle por ser mayor, y por arrastrar encima un problema de salud. Ya no les era rentable”, señala.

Santiago Sánchez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones en Ericsson, es de la misma opinión. Un estudio realizado por este sindicato cifra en 58 el número de empleados que fueron despedidos en Ericsson España en 2023, de los cuales el 70,6% tenía 48 años o más. “Simplemente, no les interesa tener trabajadores mayores”, señala Sánchez, que asegura que este mismo mes han echado a otros diez empleados. “El más joven tenía 53 años; el mayor, 60″. Ericsson España obtuvo unos beneficios de 23,2 millones de euros en 2023, un 8,4% más de lo que obtuvo la teleco en 2022. Su plantilla era al cierre del ejercicio 2023 de 2.283 personas, un 1,5% menos que en 2022.

Alberto es ingeniero. Tras sufrir un cáncer hace muchos años, en 2022 empezó a perder peso y tener problemas estomacales. Estuvo nueve meses de baja tras acabar en la unidad del dolor de un hospital madrileño. “Me incorporé en septiembre de 2023 y me despidieron en diciembre a través de una videollamada. Ni siquiera en persona. Simplemente, ya no soy un trabajador rentable. Por mis problemas físicos y porque después de llevar tantos años en la empresa tengo un coste salarial más alto”. Alberto ha demandado a la empresa por discriminación por edad y estado de salud. “Me echaron por causas económicas, es decir, con 20 días por año trabajado con un tope de 24 meses. En enero tuvimos el acto de conciliación. La empresa me reconocía la improcedencia y me subía la indemnización si no demandaba, pero no acepté. Es un despido nulo y voy a pelearlo”.

Para Santiago Sánchez, los datos oficiales que han recopilado muestran una realidad preocupante: el 70,6% de los 58 despidos ejecutados en 2023 se concentran en el segmento de los trabajadores que tienen más de 48 años. “Se producen incluso despidos con edades cercanas a la jubilación, con 64 años. Adicionalmente a las 58 bajas por despido, ha habido otras 64 bajas de distintos tipos, voluntarias o por fallecimiento. Aunque la empresa argumenta que son despidos objetivos por causas económicas, en la mayoría de los casos ofrece indemnizaciones máximas como si fueran improcedentes, para que los trabajadores no reclamen ante los juzgados”. También hay contrataciones, concretamente 84 en 2023. “Pues el 90% de ellas fueron trabajadores de menos de 50 años”, sentencia Sánchez.

“Despidos innecesarios”

En resumen, en Ericsson España durante 2023 ha habido un total de 56 despidos y en paralelo ha habido 84 nuevas incorporaciones. “Luego los despidos no son por causas económicas. Son despidos individuales, que pensamos en muchos casos son innecesarios, aprovechando una legislación muy permisiva y que afectan mayoritariamente a la franja de edad cercana a 50 años, edades a las que es muy complicado acceder de nuevo al mercado laboral, pues según la Encuesta de Población Activa (EPA) el 47% de todos los parados de larga duración, los que llevan más de dos años buscando empleo, tienen más de 50 años.

Es decir, cuando las empresas se suponen que deberían cuidar más a las personas de estas edades que se han dejado la piel en su trabajo durante años, Ericsson, por el contrario, interrumpe sus carreras profesionales, lo que parece responder a una política clara de desprenderse de su plantilla de más edad y en paralelo contratar a gente más joven”, concluyen desde el Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones. Infobae España se ha puesto en contacto con Ericsson España para conocer su versión, sin obtener respuesta.