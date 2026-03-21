España

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Guardar
Por 0.50 euros puedes participar
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

Conoce enseguida los ganadoresdel sorteo de la Triplex de la Once de este sábado 21 de marzo celebrado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 21 de marzo.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 7, 0, 4.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

Últimas Noticias

El precio de vivir en las grandes ciudades: las rentas en municipios con más de 300.000 habitantes alcanza hasta el 40% del salario

Los incrementos en los contratos actualizados entre el mismo inquilino y arrendador han sido moderados y, en la mayoría de los casos, permanecen por debajo del índice de inflación y ajustados a los límites regulatorios

El precio de vivir en

Un taller de coches eléctricos, excelencia y bachillerato internacional en euskera: el colegio vasco incluido en la lista Forbes

Fundada en 1977, la escuela ha crecido hasta convertirse en un referente en innovación y gestión educativa

Un taller de coches eléctricos,

Un hombre detenido en Barcelona por intentar matar a su expareja y su hija de 2 años quemando el piso en el que se encontraban

El hombre, sobre quien pesaba una orden de alejamiento fruto de una denuncia por malos tratos, había amenazado horas antes con prender fuego al apartamento. Tanto la mujer como la menor y el resto de vecinos del edificio han salido ilesos y el fuego ha podido ser contenido a tiempo

Un hombre detenido en Barcelona

Las farmaveterinarias llegan a Madrid: la nueva forma de comprar medicamentos para tu mascota

Los dueños disponen de un servicio que combina la dispensación de medicamentos con el asesoramiento profesional

Las farmaveterinarias llegan a Madrid:

Juan Gabriel Rescalvo, psicólogo: “Puedes echar mucho de menos a tu ex, pero lo que más te duele es que esté mejor que tú”

El especialista dedica un vídeo a los pensamientos dañinos que llegan después de terminar una relación

Juan Gabriel Rescalvo, psicólogo: “Puedes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dilema de una misión

El dilema de una misión de paz en medio de una guerra para los 700 militares españoles en Líbano: “Pasan muchas horas bunkerizados”

106 miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil han sido arrestados o investigados en el último lustro por delitos relacionados con el narcotráfico

Un hombre mata a tiros a su expareja y después se suicida en Zaragoza: la policía confirma que se trata de un asesinato machista

Un 25% de los españoles que intentan obtener una licencia de armas no superan los exámenes

Aterrizan en Madrid los 200 militares españoles evacuados de Irak por la guerra en Oriente Medio

ECONOMÍA

El precio de vivir en

El precio de vivir en las grandes ciudades: las rentas en municipios con más de 300.000 habitantes alcanza hasta el 40% del salario

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Cuando trabajas para una empresa, la clave está en no tomarte las cosas demasiado en serio”

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Hay personas que cambian de trabajo por el ‘burnout’ y, después de un tiempo, todo empieza a repetirse”

Adif reconoce que un tramo de 36 metros en la vía de Adamuz no tenía “certificado de calidad”

Cuándo se puede pedir cita telefónica para hacer la declaración de la Renta 2026: estos son los pasos que debes seguir

DEPORTES

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos

Los porteros visitan cada vez más la enfermería: Courtois, Oblak y Joan García se han perdido más del 20% de los partidos

Las sorpresas y los olvidados de la lista de De la Fuente: desde cuatro caras nuevas al adiós de dos leyendas