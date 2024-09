Broncano celebra su éxito en audiencias con el primer invitado internacional: dos murciélagos y un ninja

Jhayco y David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

Tras ganar este lunes por más de dos puntos a El Hormiguero, David Broncano se pone serio con su programa y apuesta por uno de los cantantes de reggaeton más conocimos del panorama internacional. Jhayco se estrena como el primer invitado internacional que aterriza en La Revuelta ante la gran apuesta de Pablo Motos con Johnny Depp el próximo lunes.

Broncano lo ha recibido con el trofeo de “Primer invitado de la historia de La Revuelta”, un galardón que ha dado ya en tres ocasiones pero que celebra como primero internacional con el artista puertorriqueño. Además, ha aprovechado la ocasión para promocionar en Latinoamérica que “ahora el programa se puede ver en RTVE Play en el mundo entero”.

El artista se ha sentado en el sillón de La Revuelta para promocionar su nuevo disco Le Clique: Vida Rockstar (X) y ha confesado que ha adoptado una nueva personalidad como “rockstar”. Para ello, se ha comprado dos murciélagos y ha comenzado a hacer “cosas que la gente no se espera”. “Me compré tres murciélagos y también tengo un tigre porque me parecía más cool que un dóberman. Es todo lo que yo quería de jovencito”, le ha dicho al presentador.

Al final del programa, Jhayco se ha visto obligado a responder a las clásicas preguntas ¿Cuánto dinero tienes en el banco? y ¿Cuántas relaciones sexuales has mantenido en el último mes?. A la primera, el cantante no ha querido aportar una cifra y se ha conformado con “bastante”. Sin embargo, con su segunda respuesta ha dejado sin palabras a Broncano: “No he tenido, soy monógamo. He decidido no hacerlo por el momento”.

En la misma línea de la imprevisibilidad de esta nueva etapa, el presentador también ha incorporado una sorpresa en plató. Y bajo su escritorio ha instalado un botón con el letrero “no tocar”; y ante la sorpresa del público, ha aparecido un ninja que ha hecho varias acrobacias y mortales y ha salido por la puerta de atrás. De esta manera, el programa intenta captar a una audiencia que parece que tiene ya ganada.

Lleva 6 programas ahí lo de NO TOCAR, ya era hora que alguien diera el paso. 🖐️🚫@jhaycortez pic.twitter.com/skDdmQLf23 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 17, 2024

Su batalla contra El Hormiguero

El pasado lunes, La Revuelta se hacía con su victoria más contundente frente a El Hormiguero. El programa de David Broncano fue el contenido más visto de la jornada con una media de 2.591.000 espectadores y un 19,5% de cuota de pantalla. Por su parte, el espacio de Pablo Motos registró un 17% y 2.215.000 espectadores. Sin embargo, el periodo más crítico, que son los minutos en los que ambos compiten directamente, de 21:55 a 22:52 horas, La Revuelta obtuvo un 20,3%, superando el 15,9% de su rival en Antena 3.

Para luchar contra ello, El Hormiguero ha contado con invitados de alto perfil, como Victoria Federica de Marichalar y Lamine Yamal, en la primera semana de enfrentamiento con La Revuelta. Por esta razón, el formato producido por 7 y Acción ha anunciado la entrevista con Johnny Depp con más antelación de lo habitual, promocionándola durante una semana para aumentar sus posibilidades de superar a Broncano el próximo lunes.

El lunes va Johnny Depp a El Hormiguero y nosotros traeremos a Jorge AKA El Virgen.



Este programa es una auténtica basura, no sé qué hacéis viéndolo pic.twitter.com/JMHdn8bYRo — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 17, 2024