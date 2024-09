La agonía de un ganador de un Euromillones se termina: cobra el premio tras más de un mes y ésta es la curiosa compra que hizo

Un boleto del Euromillones. (ShutterStock España)

Dicen que el dinero no da la felicidad, pero lo que no se puede negar es que ayuda. Y tanto que ayuda. Si no que se lo digan a Pete Daly, un inglés de 71 años que ganó el Euromillones en julio y le correspondían 582 libras, unos 700 euros. No se trata de una cantidad que te saque de pobre, pero sí que te resuelve alguna que otra deuda pendiente. Es por eso que cuando Pete supo que le había tocado este premio lo primero que hizo fue pagar el seguro de su coche. Una acción muy lógica pero un tanto precipitada que le dio muchos problemas.

El británico contó al periódico Echo que, según le habían explicado, tardaría en torno a diez días en recibir el dinero. Sin embargo, en total fueron 52. Y la espera se le hizo muy larga, tanto que tuvo que vivir de la caridad mientras esperaba su pago. “Cuando me enteré de que había ganado pagué el seguro de mi automóvil con todo el efectivo del mes porque pensaba que este dinero llegaría para mantenerme a flote”, narra Pete al medio inglés. Y añade: “He estado viviendo en bancos de alimentos todo el mes porque no ha llegado, no puedo permitirme un corte de pelo, necesito zapatos nuevos”.

Afortunadamente, el problema ya queda resuelto y Pete ha recibido su dinero. Ya ha podido comprar zapatos nuevos y comida. “Recibí la carta por correo a las 3 en punto [el 12 de septiembre], pero fue cuando los bancos cerraron, así que tuve que depositarla en una máquina afuera”. Y reconoce que ya se ha gastado la mitad de lo que ganó y que la otra mitad le tiene que durar al menos quince días hasta que cobre la pensión. “Ha sido un alivio. Ya me he podido cortar el pelo”.

Cuál fue el problema

Cuando todavía estaba a la espera del pago, Pete criticó que cada vez que llamaba por teléfono para reclamar su premio “le contaban una historia diferente” de por qué no lo había recibido. Ahora, una vez que el británico ya se ha llenado los bolsillos, un portavoz de Allwyn, el operador de la lotería, ha lamentado las molestias causadas a Pete y ha asegurado que se han puesto en contacto con él.

“Procesamos con éxito cientos, a veces miles, de reclamos de premios cada semana”, se ha excusado la compañía. Este problema ha surgido después de que a principios de año se introdujera un proceso de reclamaciones revisado tras la decisión de la Oficina Postal de no pagar más premios minoristas de la Lotería Nacional entre 500 y 50 000 libras.

“Lamentablemente, una pequeña cantidad de estas reclamaciones se retrasan por diversas razones. Sin embargo, seguimos trabajando en nuevas formas de ayudar a mejorar aún más el proceso de reclamaciones y nos gustaría asegurarles a nuestros ganadores que definitivamente recibirán su premio”, han apuntado desde Allwyn.

Pete ha estado jugando a la lotería durante diez años y pagando 10 libras por semana, en total, 1.040 cada año. “Finalmente gané 500 libras y no me las querían dar”, protestó. Tras esta experiencia dice que a partir de ahora se mantendrá alejado del Euromillones y no volverá a jugar nunca más.