Esta es la pensión que puede cobrar en España un ciudadano que nunca ha trabajado en su vida

Dos pensionistas consultan la cuantía de su prestación. (Freepik)

En España, el sistema de pensiones está diseñado para garantizar un ingreso económico en la etapa de la jubilación, pero para ello es necesario cumplir con ciertos requisitos. Dos de los requisitos más importantes para poder acceder a una pensión de jubilación contributiva son haber cotizado al menos 15 años y haber alcanzado la edad mínima establecida por la ley. Actualmente, en el año 2023, la edad de jubilación se ha fijado en 66 años y cuatro meses, aunque esta puede variar dependiendo de la situación del trabajador y de las futuras modificaciones en las normativas laborales.

Sin embargo, no todas las personas logran cumplir con estos requisitos, ya sea por no haber cotizado lo suficiente o, en algunos casos, por no haber cotizado en absoluto a lo largo de su vida laboral. Este es el caso de muchas amas de casa, que, aunque hayan trabajado arduamente en tareas domésticas y de cuidado familiar, no cuentan con una cotización en el sistema de la Seguridad Social. Para ellos, el Gobierno ha establecido mecanismos de apoyo, como las pensiones no contributivas, con el objetivo de que también puedan contar con un ingreso durante la jubilación.

Pensiones no contributivas: una solución para quienes no han cotizado

Las pensiones no contributivas de jubilación están diseñadas para aquellos ciudadanos que no han podido cotizar lo suficiente o, directamente, no han realizado ninguna cotización. Estas pensiones ofrecen una red de seguridad para las personas que, al llegar a la edad de jubilación, se encuentran sin los ingresos mínimos para poder subsistir. La diferencia principal entre las pensiones contributivas y las no contributivas radica en que, mientras las primeras dependen directamente de los años cotizados y del salario percibido durante la vida laboral, las pensiones no contributivas se basan en la situación económica del solicitante.

Requisitos para acceder a una pensión no contributiva

Para poder solicitar una pensión no contributiva, es necesario cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, el solicitante debe tener más de 65 años, lo que lo ubica dentro del rango de edad para acceder a este tipo de prestación. Además, el solicitante debe demostrar que no dispone de ingresos suficientes para su mantenimiento. El límite de ingresos anuales para poder optar a esta pensión está fijado en 6.784,54 euros. Es importante destacar que este límite puede incrementarse si el solicitante convive con otras personas, ya que en estos casos se toma en cuenta la renta de la unidad económica de convivencia.

Cuantía de la pensión no contributiva en 2023

En el año 2023, la cuantía íntegra de la pensión no contributiva es de 484,61 euros al mes, lo que supone un total de 6.784,54 euros al año. Esta cifra puede variar ligeramente cada año, ya que su ajuste depende de lo que determinen los Presupuestos Generales del Estado. En cualquier caso, estas pensiones buscan garantizar un ingreso mínimo que permita a las personas en situación vulnerable afrontar los gastos esenciales en la etapa de la jubilación.

Cotizaciones insuficientes y su impacto en la pensión

Por otro lado, existen situaciones en las que una persona ha cotizado durante su vida laboral, pero no ha alcanzado los 15 años de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva. En estos casos, la única opción también es recurrir a la pensión no contributiva, dado que no se ha cumplido con el periodo mínimo exigido. En cambio, si una persona ha cotizado al menos 15 años, podrá acceder a una pensión contributiva, aunque esta será proporcional a los años cotizados.

Con 15 años cotizados, el pensionista solo recibirá el 50% de la base reguladora, que es el cálculo que se hace sobre los ingresos medios del trabajador. Para recibir el 100% de la pensión, es necesario haber cotizado al menos 35 años. Además, cada año adicional de cotización por encima del mínimo requerido incrementará el porcentaje de la base reguladora que se recibe, lo que incentiva a los trabajadores a continuar en el mercado laboral durante más tiempo.

