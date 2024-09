Quién es Laura, la hija de María José Galera que ha roto con la ‘maldición’ de su madre como concursante de ‘GH’

Laura Galera en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

La vida en directo ha vuelto a la pequeña pantalla. El pasado 5 de septiembre, Telecinco estrenó la nueva temporada de Gran Hermano, siete años después de su última edición con personajes anónimos. Y es que esta nueva temporada estará protagonizada por 19 rostros de personas de las que apenas se conocen detalles, más allá de los que ellas mismas han desvelado en sus presentaciones. No obstante, la incorporación de una de sus concursantes ha causado una gran expectación, pues se trata del primer relevo generacional en la historia del concurso de televisión.

Natural de Sevilla, Laura Galera ha llegado a la casa más popular de Guadalix de la Sierra para tomar el testigo de su madre, María José Galera, cuyo paso por el espacio de Mediaset ha quedado para siempre en el imaginario colectivo de los espectadores. María José Galera participó en la primera edición del formato, que se emitió hace exactamente 25 años. No obstante, su aventura fue demasiado breve, pues se convirtió en la primera expulsada de la edición y de la historia del programa.

Afortunadamente, su hija no ha corrido con la misma suerte, pues ha logrado superar la primera semana de convivencia en GH, rompiendo, de esta manera, con la ‘maldición’ de su madre como concursante. Sin embargo, no ha sido fácil llegar a este punto de la historia, pues Laura era una de las cuatro nominadas de la semana y, en gran medida, temía que la historia volviera a repetirse. Y es que, desde su llegada a la casa, la joven ha estado haciendo frente a numerosas críticas por parte de sus compañeras de reality. Sin embargo, su vida en Guadalix continúa, al menos por ahora.

¿Quién es Laura Galera?

La hija de María José Galera es auxiliar de enfermería, aunque trabaja como camarera. Sin embargo, su gran ambición es cambiar su vida gracias al programa, y así lo ha dejado saber en su vídeo presentación. “Con todo lo que gane sería para planificar mi futuro”, afirmó en el clip, en el que también hizo referencia al paso de su madre por el programa. “También me haría mucha ilusión que mi madre y mi familia me vieran seguir subiendo como hizo ella”, añadió la sevillana de 20 años.

En su paso por Gran Hermano, la joven busca demostrar su carácter, marcado por el coraje y el temperamento que dice haber heredado de su progenitora. Además, para ella es una gran oportunidad poder continuar con el legado y vivir la misma experiencia que tanto marcó el día a día de María José Galera.

Si las cosas no salen como Laura Galera espera y no llega a la gran final del concurso de televisión, lo cierto es que ya tiene en mente un plan B para continuar con su vida. Y es que otro de los grandes objetivos de Laura Galera es opositar para ser policía nacional, una profesión que requiere un gran esfuerzo y dedicación. De no cumplir su sueño de ganar en Gran Hermano, seguramente se embarque en este oficio.

