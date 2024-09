Estos son los 10 trabajos en los que los empleados cometen más infidelidades, según un estudio

Infidelidad (Pixabay)

Tener una aventura con un compañero de trabajo puede parecer un relato de una novela o un tópico de cine, pero la realidad es que más gente de la que pensamos le es infiel a su pareja con la persona que se sienta a su lado durante ocho horas al día. El verse a diario, conseguir metas en común o la admiración entre colegas, puede hacer que con el tiempo esa relación laboral se estreche, hasta crear un vínculo más íntimo, sin importar si uno o ambos tienen algún tipo de compromiso, explica en un post de Linkedin la gestora de emociones y neuroprofesional Zuleima Josefina Martínez.

Pero, ¿qué sectores son más propensos a engañar a sus cónyuges? RANT Casino ha realizado un informe para averiguar qué profesionales son los más infieles, para ello ha realizado una encuesta a 3.800 personas de todo el Reino Unido. Alrededor del 85% de estas deslealtades comienzan en el lugar del trabajo. Además, uno de cada cinco empleados confesó haber sido infiel con un compañero cercano.

Qué profesionales son los más infieles

Los profesionales del sector ventas se alzan como los más adúlteros, un 14,5% de los trabajadores de este campo confesó haber engañado a sus parejas. Los profesores ocupan el segundo lugar, un 13,7% admitió haber tenido un affaire y la medalla de bronce en esta competición de la infidelidad se la lleva el personal sanitario, con un 12,5% habiéndose saltado algún que otro límite.

Los siguientes sectores que más desleales fueron: transporte y logística, la hostelería y la gestión de eventos, la ingeniería y la fabricación, el sector inmobiliario y la construcción, la contabilidad, la banca y las finanzas, las tecnologías de la información y las fuerzas armadas. En cambio, los profesionales de estos ámbitos fueron los más fieles: científico y farmacéutico, negocios/consultoría y gestión, artes creativas/diseño y medios de comunicación.

Qué hace a un infiel

Infidelidad. (Freepik)

Tal y como sugieren las historias contadas por los encuestados, hay algunas profesiones que son más propensas al engaño debido a los horarios irregulares o las diversas funciones laborales. “Ciertas industrias pueden incitar más a la deslealtad debido a los entornos de alta presión, las estructuras competitivas o incluso la falta de directrices éticas claras”, explica la terapeuta Lin Sternlicht al medio británico Newsweek. Por su parte, la psicóloga matrimonial y familiar Yonah Fenton apunta que también se debe tener en cuenta “la naturaleza de estos trabajos y la presión potencial que pueden ejercer sobre una relación”. Añade que normalmente lo que lleva a los infieles a saltarse los límites es la búsqueda de algo que su cónyuge no le proporciona.

Ambas coinciden en que es vital no estereotipar a todas las personas de estos campos y recordar la importancia de la elección individual. Kara Kays, terapeuta familiar y matrimonial, apunta que “correlación” no siempre significa “causalidad”. “La infidelidad ocurre en relaciones en las que las necesidades de uno o ambos miembros de la pareja no están satisfechas”, aclara la profesional. Pudiendo ser esos puntos “la felicidad, la intimidad o la conexión”.