Qué está prohibido hacer los domingos en Suiza: dos españolas cuentan cuál es la realidad de este país

Luna (@lunamm22) y Sara (@sarainzurich) en sus vídeos de Tiktok

Llegar a Suiza y encontrarse con la prohibición de actividades cotidianas como usar la lavadora o pasar la aspiradora los domingos puede resultar sorprendente para los inmigrantes españoles. En el país alpino, este día está reservado para el descanso absoluto y evitar cualquier tipo de ruido es primordial. Según cuentan las usuarias Sara (@sarainzurich) y Luna (@lunamm22) en TikTok, no respetar estas normas puede acarrear quejas e incluso denuncias de los vecinos.

Para los residentes en Suiza, el silencio y la tranquilidad dominical es una tradición profundamente arraigada. En palabras de Sara, una española que vive en Zúrich, el domingo “·es su día de descanso. Es totalmente sagrado”. En su antiguo apartamento, que contaba con una lavandería comunitaria, estaba prohibido hasta reservar la lavadora los domingos.

La rigurosidad con estas normas es tal que, según explica, realizar cualquier actividad ruidosa es completamente inaceptable y puede molestar a los vecinos. “Te pueden denunciar por pasar la aspiradora o por poner la lavadora”, asegura, por lo que ella y sus compañeros intentan que ni siquiera la música esté demasiado alga. Para Sara, este aspecto de la cultura suiza fue un desafío inicial, aunque encontró una solución creativa: “Como los domingos no te puedes poner a poner lavadoras o limpiar la casa, pues yo hago tartas. Esta me ha quedado buenísima”.

Ni tirar de la cisterna fuera de horario

Luna, otra española en Suiza, tiene una perspectiva similar. En su edificio, las reglas son estrictas: desde las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la mañana del lunes, actividades como cortar el césped, usar el lavavajillas o poner la música alta están prohibidas. Según comenta en la red social TikTok, lo considera de “sentido común”, señalando que incluso tirar de la cisterna fuera de los horarios establecidos puede ser motivo de sanción. “(Las reglas) tampoco son muy descabelladas”, asegura.

Este respeto extremo por la paz y la tranquilidad no se limita solo a los domingos. Durante la semana, el ruido está prohibido entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. “Estas mismas cosas se repiten entre las doce y la una del mediodía, que es como el tiempo para comer y para un poco descansar”, añade. Algo similar a la norma no escrita de no molestar en la hora de la siesta en España.

Los fines de semana también cambia el horario: “Los sábados se puede hacer ruido desde las ocho hasta las seis de la tarde”, explica Luna. Desde las 18:00 horas hasta las seis de la mañana del lunes “no podríamos hacer otra vez ruido”, asegura. En su edificio, tampoco de permiten altavoces ni música a mucho volumen fuera de las horas establecidas.

A ninguna de las dos les parecen mal estas medidas, aunque les sorprendan. “Tampoco me parecen nada del otro mundo”, comenta Luna. “Ellos respetan muchísimo que sea su día de descanso”, dice Sara. Incluso cuando le comenta a sus padres todas estas normas, siempre le dicen que “así es como debería ser”, tanto en Suiza como en España o en todo el mundo.