Ion Aramendi: “En la tele hay espacio para todos, pero Pablo Motos no va a decidir hacer menos audiencia para que a Carlos Latre le vaya mejor”

Ion Aramendi, en una fotografía promocional. (Mediaset España)

Gran Hermano regresaba a la televisión el pasado jueves 5 de septiembre después de siete años sin emitirse una edición con participantes anónimos en Telecinco. El descanso le ha sentado muy bien al reality, cuyo estreno pisó fuerte en la parrilla, liderando el prime time con un 17,4% de audiencia y más de un millón de espectadores.

Tras el buen arranque de Jorge Javier Vázquez al frente de las galas, este domingo 8 de septiembre será Ion Aramendi quien debute conduciendo la primera entrega de Gran Hermano: el debate. El presentador vasco se enfrenta a este nuevo reto en Mediaset, un proyecto que combinará con las grabaciones del concurso diario Reacción en cadena.

Aunque esta será la primera vez que Aramendi conduzca los debates de la versión con anónimos de Gran Hermano, lo cierto es que este formato no es nuevo para él, pues ya hizo lo propio en la última edición de GH VIP y GH DÚO, además de presentar la emisión dominical de Supervivientes en 2022 y 2023. Antes de su estreno en este esperado regreso de la marca a Telecinco, Ion atendía a Infobae España en la presentación del formato en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz.

Pregunta: Cuando empezaste como reportero, ¿te imaginabas que acabarías presentando un gran formato como este?

Respuesta: No, jamás. Ni cuando era espectador lo imaginaba. Nunca he ambicionado tanto. Cuando empecé a ser colaborador sí que pensaba que molaba, pero nunca como una ambición real.

P: ¿Qué tiene este programa distinto a otros realities que has presentado?

R: Gran Hermano es mi programa favorito. Ha sido un programa que me marcó porque me encanta el análisis sociológico y psicológico. Me flipa el experimento de poner a 12-15 personas diferentes, cada uno de su padre y de su madre, juntos a convivir en una casa. Me fascina la personalidad de la gente, igual que me gustan las series con personajes que tienen muchas aristas, pues en la vida yo creo que todos tenemos esto y a mí lo que me gusta es la realidad de las personas.

P: ¿Te gustaría concursar?

R: No me veo. Soy periodista, me he dedicado a esto y he tenido muchísima suerte, pero como concursante no, porque lo conozco mucho y sé perfectamente que nadie puede engañar a Gran Hermano, ni yo. Yo puedo ser un tío, inteligentísimo o listísimo, pero voy a entrar ahí y la voy a cagar seguro. Ese miedo a cagarla es lo que a mí me podría frenar.

Ion Aramendi, durante la presentación de la nueva edición de 'Gran Hermano' en FesTVal. (Iñaki Berasaluce/Europa Press)

P: En esta nueva etapa de Mediaset, ¿te preocupa que la audiencia no acompañe en el regreso de ‘Gran Hermano’?

R: A todos los que nos ponemos al frente de un programa, nos da miedo que salga mal. Pero es un miedo con el que vives. Yo creo que tenemos la espalda ancha para estas cosas. Creo que va a ser una edición que puede incluso crecer. Las ediciones de anónimos van creciendo a medida que vas conociendo a los personajes y te vas enganchando, igual que en una serie.

P: ¿Cómo ves la batalla entre Babylon Show, El Hormiguero y La Revuelta?

R: Al final hablamos de competencia, pero yo no creo en la competencia. Son compañeros y algunos son muy acertados.

P: ¿Piensas que hay espacio para todos?

R: Espacio hay siempre si tú te echas para allá. Pero en la tele nadie se echa para allá. Pablo Motos no va a tener menos audiencia para que a Carlos Latre le vaya mejor. Lo que queremos es trabajar y que nos vaya lo mejor posible. No deseas el mal del otro, son compañeros y amigos. Deseamos que nos vaya bien a todos, pero eso no lo decidimos nosotros, ni la cadena ni nadie. Lo decide el señor que está en su casa y decide lo que va a ver y lo que no va a ver.