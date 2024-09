Más gastos que nunca: los precios de la vuelta al cole baten un nuevo récord y se convierten en arma política

Varios niños frente a la entrada del colegio. (Luis Tejido/EFE)

El lunes 9 de septiembre las aulas de los colegios e institutos de casi toda España volverán a recibir a millones de alumnos. Habrá algunas excepciones, claro, como los estudiantes de Bachillerato, que podrán empezar un día más tarde, o los de Castilla y León, País Vasco y Navarra, cuyo curso escolar dio inicio el pasado viernes 6 de septiembre.

Sea cuando sea, estos días marcan el inicio de un nuevo curso. Algunos retomarán sus estudios con ilusión; otros con pereza. Pero también en el caso de los padres podrá darse la siguiente contradicción: por un lado, la vuelta a las clases reducirá el tiempo de cuidado que han tenido que dedicar a sus hijos en verano, pero al mismo tiempo, se verán obligados a afrontar una serie de gastos siempre implícitos en la educación. Un desembolso que, este 2024, será más elevado que nunca.

El precio de volver al cole

La lista del material escolar se rellena sola incluso antes del primer día: libretas, lápices, bolígrafos, una mochila, un chándal o uniforme. A esta, no obstante, también hay que añadirle los libros de texto, que según el portal de compras idealo.es suponen la principal fuente de gastos al inicio del curso. En el caso de los libros en papel, el desembolso puede ser de unos 342 euros, casi un 70% del total, que serían 491,90. Si, en cambio, estos libros son digitales, los padres solo tendrían que pagar 182 euros, que se quedaría cerca del 55% del precio de todo el material escolar -332 euros-.

No obstante, los libros digitales pueden no ser tan rentables como parecen. En primer lugar, porque tal y como se señala en el estudio del portal de compras, estos son “personales e intransferibles”, por lo que no se pueden compartir con hermanos, venderse o ser donados. Además, el ritmo al que su coste ha subido en los últimos tiempos ha sido vertiginoso. En el último año, el ascenso ha sido de un 15%, que puede situarse en el 41,84% si se engloban todos los eBooks... sin contar el precio de los dispositivos electrónicos de lectura.

Argumento político

Estas cifras han aumentado significativamente en los últimos años, y han sido un arma arrojadiza en el terreno político. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, aseguró a finales de agosto en una entrevista con esRadio que “todos los costes aparejados a la vuelta al cole se han incrementado un 115% con respecto al curso anterior”.

No obstante, el porcentaje ofrecido por Tellado se aleja, no obstante, de lo indicado por los estudios realizados hasta la fecha, si bien es cierto que el precio de la vuelta al cole es más elevado que nunca. Para idealo.es, la subida se sitúa en torno al 9,5% respecto a 2023, y roza el 34% respecto a 2018. Otro informe, elaborado por el comparador económico Banqmi, es más optimista y calcula un gasto de 415,43 euros por alumnos, a escasa distancia de los 410,71 que hubo que desembolsar el año pasado.

Casi 2.600 euros por hijo

Sin embargo, el precio de la vuelta al cole no se queda solo con lo que pueda costar el material escolar. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es la que más alarmada se muestra en este sentido. Además de superar a idealo o Banqmi y establecer por encima de los 500 euros la compra de los alumnos para el inicio del curso, tiene en cuenta también la cuota escolar, la matrícula y otras partidas de gastos.

El resultado es que, de media, que los pequeños vayan al colegio o al instituto les costará a las familias 2.588 euros, 400 más que en 2023. “El tipo de centro al que se acuda es lo más decisivo, y según esto el gasto anual puede ir de 1.200 euros de media por hijo en un centro público, a casi 8.000 de media en un centro privado”, explican en su informe, donde los concertados se quedarían con un coste de 3.396 euros.

Esta diferencia se explica porque, mientras que los centros públicos no exigen el pago de una matrícula o de cuotas mensuales, esto es algo que sí ocurre en los concertados y privados. “En mucha menor medida el comedor o las clases extraescolares incrementan el gasto”, termina diciendo la OCU, que también señala diferencias en el precio según el nivel de estudios -Bachillerato y educación infantil sería donde más se gastaría- y según la comunidad autónoma, en cuyo podio estarían Madrid -3.422 euros-, la Comunidad Valenciana -2.725- y Cataluña -2.708-.

La importancia de las becas

Para todas estas cuestiones, no obstante, los gobiernos autonómicos suelen poner a disposición de las familias una serie de ayudas económicas tan útiles como necesarias. Están, por ejemplo, las famosas becas del comedor, que pueden reducir o incluso suprimir el precio del comedor, que en la Comunidad de Madrid se ha situado en 5,50 euros al día, 962,50 al año. Del mismo modo, el apoyo económico en el transporte escolar es otro punto clave para definir el desembolso de las familias.

“Desde OCU insistimos en que es preciso ampliar las ayudas para las familias en condiciones de mayor vulnerabilidad”, insisten desde la entidad. Y es que, pese a la presencia de este tipo de subsidios o descuentos, lo cierto es que en muchos hogares la vuelta al cole sigue siendo un serio motivo de preocupación. El 12% de las familias, según otra encuesta de la OCU, tiene “dificultades para afrontar la educación primaria o secundaria”, el 20% para “afrontar los gastos de actividades extraescolares”, y el 25% “no puede pagar libros”. Unas proporciones que, en un país que defiende la educación para todos y todas, suponen una razón para alarmarse... mientras los precios siguen subiendo.

La 'vuelta al cole' de este año supondrá un incremento en la factura en torno al 10%, principalmente en el presupuesto dedicado al material escolar y a la ropa. Por ello, desde las asociaciones de consumidores recomiendan a las familias ser "conscientes" y "responsable" ante esta subida de precio para evitar un posible endeudamiento. Así lo ha explicado Vicente Inglada, de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, quien considera que hay que cambiar "ese chip" de comenzar una nueva etapa académica estrenando material escolar y apuesta por una mayor reutilización de materiales de años anteriores.(Europa Prees)