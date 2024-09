Estas son las enfermedades que permiten solicitar la incapacidad permanente y cobrar una pensión

Mujer con dolores en las articulaciones (Shutterstock)

La incapacidad permanente es esa prestación económica que, en su modalidad contributiva, otorga la Seguridad Social con el fin de paliar la pérdida de rentas de una persona cuando está afectada por una enfermedad o accidente. Se concede en el caso de que el trabajador vea reducida o anulada por completo su capacidad laboral de forma presumiblemente definitiva, pudiendo ser de varios grados: parcial, total, absoluta y gran invalidez. Esta ayuda se tramita en la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) donde tenga su domicilio el interesado.

El inicio del procedimiento puede ser provocado por la Mutua o por el propio INSS, que normalmente, parte desde una situación de baja médica o incapacidad temporal; o por el propio trabajador, bien estando de baja médica o no, pero teniendo que estar en situación de alta o asimilada el alta.

La cuantía de las pensiones por incapacidad permanente se establece según la base reguladora de cada trabajador y el grado de incapacidad que se le haya reconocido. Este subsidio es revisable, lo que significa que periódicamente se evalúa la condición del beneficiario para determinar si ha mejorado o empeorado. La Seguridad Social realiza estos exámenes cada dos años, que pueden resultar en ajustes de la ayuda o su cese.

Dolencias de distintas especialidades

Es importante destacar que no existe un listado oficial de enfermedades que causan incapacidad permanente en cualquiera de sus grados. No obstante, sí que hay una serie de patologías que comúnmente se reconocen -tanto por vía administrativa como judicial- como afecciones que pueden dar origen a una incapacidad laboral.

Sin embargo, la incapacidad no se concede por la enfermedad en sí misma, ya que no afecta por igual a todas las personas. Sino por cómo esa patología o pensión limita a un trabajador, tal y como explica en su portal web Campmany Abogados. Una misma afección puede ser incapacitante para un empleado, pero no para otro, o de desencadenar un grado diferente de invalidez.

En la tabla de padecimientos para incapacidad permanente se pueden encontrar diferentes dolencias enmarcadas en distintas especialidades: cardiología, psiquiatría, traumatología, neurología o reumatología.

Qué enfermedades permiten solicitar la incapacidad permanente

Agorafobia

Alcoholismo

Alzheimer

Aneurisma

Ansiedad

Apnea del Sueño (SAOS)

Arterioesclerosis

Arteriopatía periférica u obliterante

Artritis Psoriásica

Artritis Reumatoide

Artrosis

Asma

Cáncer

Cáncer de mama

Cáncer de pulmón

Cáncer de recto

Cardiopatías

Colitis Ulcerosa

Demencia

Depresión

Dermatitis

Desprendimiento de retina

Enfermedad de Behcet

Enfermedad de Crohn

Enfermedad de Perthes

Enfisema Pulmonar

Epilepsia

EPOC

Esclerosis Múltiple

Espondilitis Anquilosante

Esquizofrenia

Fatigra Crónica

Fibrilación Auricular

Fibromialgia

Glaucoma

Gonartrosis

Hernia Cervical

Hipacusia

Ictus

Infarto agudo de miocardio

Insuficiencia Mitral

Insuficiencia Renal Crónica

Ludopatía

Lumbalgia

Lupus

Miastenia Gravis

Migraña

Neuropatía

Neuropatía óptica

Obesidad Mórbida

Pancreatitis

Parkinson

Patologías de pies

Pérdida de visión

Sarcoidosis

Sensibilidad química

Síndrome de Arnold Chiari

Síndrome de Bournout

Síndrome de cola de caballo

Síndrome de Lambert-Eaton

Síndrome de Ménière

Síndrome de Wolf-Parkinson-White

Síndrome de Postpolio

Taquicardias

Tetralogía de Fallot

Trastorno bipolar

Trastorno estrés postraumático

Trastorno límite de personalidad

Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)

Traumatismo craneoencefálico

Uveítis