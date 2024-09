Una joven que llevaba dos años sin estar en España desvela qué es lo que más le ha sorprendido en su vuelta: “Esto es una novedad”

Marta Registrada explica qué es lo que más le ha sorprendido de volver a España

experiencias de todo tipo. Así, entre sus relatos más recientes, destaca el de su vuelta a España, que está marcado por una sorpresa frustrada, una ruptura y la pérdida de una maleta.

Tras casi dos años sin pisar su país natal, parece que la joven no ha tenido una calurosa bienvenida. No obstante, tras varias semanas desde su llegada, ya ha podido poner solución a algunos de sus problemas y empezar a comprobar cuál es la realidad actual del país del que se despidió en 2022.

Qué es lo que más le ha sorprendido de España

“Lo que más me ha sorprendido de España después de llevar casi dos años sin pasar por aquí”, empieza diciendo Marta Registrada en una de sus últimas publicaciones en TikTok. La joven, que ha pasado en Australia sus dos últimos años, asegura que han sido varias las cosas de las que ni siquiera se acordaba, ni de ellas, ni de cómo funcionaban.

La lista es larga. “Lo tarde que anochece, las tapas, lo barato que es el alcohol”, enumera. Sin embargo, aquí hace una pausa. Y es que todas estas cosas son algo “de toda la vida”. Pero también hay otras con las que Marta no contaba, ya que ni siquiera existían la última vez que estuvo en el país. “Esto es una novedad de España que me está a mí volando la cabeza”, explica. De este modo, su sorpresa está relacionada con el tapón de las botellas.

Irónicamente, ya en el texto que acompaña al video, la joven afirmaba que “la botella y el tapón en España tienen un vínculo más fuerte que mis padres, que llevan 40 años casados”. En este sentido, cuando pasaba a explicar su sorpresa en el video, relataba como “ahora en España los tapones no se quitan. Te pones a beber y ya tienes que estar concentrada porque si no hace daño”.

En esta misma publicación, la joven reconoce que sabe que este nuevo modelo de tapón se ha empezado a realizar para evitar el desperdicio. “Lo hacen porque se tiraban muchos tapones, lo entiendo” cuenta. Ahora bien, que lo entienda no significa que le guste. De hecho, es algo que le pare incomodísimo. “A lo mejor decís que tontería”, dice adelantándose a las críticas. “Si bueno porque tú tenías información de esto. Yo llegué a este país y me he encontrado esta cochinada”, añade.

La reacción de los usuarios

Entre las respuestas al video de Marta hay reacciones de todo tipo. Por un lado, están los que comparten el odio a este nuevo modelo de tapones. “Más de una vez he pillado a mi madre peleando con las botellas, y ella, como se enfada rápido, la veía discutiendo con la botella”, cuenta una seguidora.

Después están los que explican el uso de los mimos, como jpkr500, que cuenta que “es una norma de la UE de protección del medio ambiente y evitar que los tapones no se reciclen. No veo ningún problema o molestia y me parece práctico”. Y, por último, los que dan consejos sobre su uso.“El tapón lleva dos enganches a la botella, uno se puede romper para que el tapón quede abajo y no para arriba”, escribe Mariló.