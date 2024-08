Una española que vive en Australia explica cuál es la mejor forma de mudarse allí

Marta Registrada explica cuál es la mejor forma de mudarse a Australia (@martaregistrada)

Son muchos los españoles que han emigrado a otros países para cambiar su vida. Australia es uno de esos lugares escogidos, y usuarios de las redes como Marta, han querido utilizar la plataforma TikTok para compartir consejos prácticos sobre cómo mudarse a Australia de la manera más eficiente y económica posible. En un video titulado “Cómo venir a Australia en 90 segundos”, Marta Registrado, bajo el usuario @martaregistrada, ha querido explicarlo de la manera más breve posible.

El primer paso, según Marta, es buscar en Google Work and Holiday Visa y verificar si se cumplen los requisitos. Este visado permite a los jóvenes estudiar y trabajar por Australia durante un máximo de un año, ofreciendo una excelente oportunidad para explorar el país y ganar experiencia laboral.

Los visados: Work and Holiday y Student Visa

Si no se cumplen los requisitos para la Work and Holiday Visa, Marta recomienda optar por la Student Visa. Esta visa no solo permite estudiar en Australia, sino también trabajar, lo que ayuda a financiar la estancia en el país. Marta enfatiza que el costo de tramitar la visa es el mismo si se hace personalmente o a través de una agencia, por lo que sugiere encargar el proceso a una agencia especializada para ahorrar tiempo y esfuerzo.

Marta sugiere utilizar los servicios de GrowPro, una agencia con amplia experiencia en la tramitación de visas para Australia. Destaca que esta agencia cuenta con oficinas en varias ciudades australianas, lo que facilita el acceso a asesoramiento en español. “La gente de Growpro va a hacer todo y nosotros a lo importante y a lo difícil.

Preparativos antes de partir

Antes de emprender el viaje, Marta aconseja disfrutar de los últimos momentos en España, aprovechando para saborear platos típicos del país. Últimos gazpachos, últimas ensaladillas rusas”, comenta con humor Marta en su vídeo. La joven también sugiere ser selectivo con lo que uno se lleva, ya que el espacio es limitado: “De las diez camisetas favoritas que teníamos, pues ya van a tener que ser seis porque todo no te cabe”.

Para quienes tienen pareja, Marta ofrece un consejo práctico: que también se vaya a Australia. Afirma que el costo adicional es mínimo, solo “500 dólares australianos”, y que ambos podrán disfrutar de las mismas condiciones sin que la pareja tenga que estudiar. Para ella, este aspecto es importante para evitar las complicaciones de una relación a distancia.

Marta Registrada es una joven española que hace unos años decidió dejar atrás su día a día en España. “Ironizo y exagero. Ahorro, vivo y cuento desde Australia”, reza la biografía de su cuenta de TikTok, donde actualmente acumula más de 107.000 seguidores. En esta plataforma comparte contenido sobre su vida diaria en Australia, así como videos e imágenes de sus múltiples viajes.