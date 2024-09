Brad Pitt presenta oficialmente a su novia madrileña Inés de Ramón: empresaria de joyería e hija de un importante financiero de Ginebra

Brad Pitt e Ines de Ramon asisten a la alfombra roja de la proyección de 'Wolfs' durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Inés de Ramón se ha convertido en la mujer del momento al protagonizar su primera alfombra roja junto a su pareja Brad Pitt en el Festival de Cine Internacional de Venecia. El actor mantiene una relación con la española desde mediados de 2022 y la primera vez que se les pudo ver juntos fue en el mes de noviembre de ese año, cuando acudieron a un concierto de U2 en Los Ángeles. A partir de ese momento saltaron todas las alarmas en el mundo del corazón, al tratarse esta de la primera relación seria del actor de El club de la lucha desde su divorcio de Angelina Jolie.

Según la prensa norteamericana, su relación comenzó gracias a un amigo en común, quien los presentó; y desde entonces, se han vuelto inseparables. Ella ha sido mayor apoyo y no ha dudado en acompañarlo en eventos como el estreno de su película Babylon y, este domingo, la presentación de Wolfs en el Festival de Cine Internacional de Venecia. Pero, ¿quién es Inés de Ramón?

Ines de Ramon y Brad Pitt asisten a la alfombra roja de "Wolfs" durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia el 1 de septiembre de 2024 en Venecia, Italia. (Foto de Stéphane Cardinale - Corbis/Corbis vía Getty Images)

El pasado español de Inés de Ramón

Inés-Olivia de Ramón nació en Nueva Jersey en 1992, por lo que se lleva casi tres décadas con el actor de 60 años. Su familia es originaria de Madrid, pero su padre, un hombre de finanzas muy famoso de Suiza, se crio en uno de los barrios más ricos de Ginebra. En 2013, la joven se graduaba por la Universidad de Ginebra en un Grado en Administración de Empresas y conseguía abrirse un hueco en la casa de subastas más importante del mundo, Christie’s.

Un año después, daba el salto a Nueva York para trabajar en el mundo de la joyería de la mano de la firma Grisogono, tal y como indica su perfil de LinkedIn, gracias a su licenciatura en el Instituto Americano de Gemología. Además, en marzo de 2019, también se especializaba como coach nutricional por el Instituto de Nutrición Integrada de la ciudad estadounidense.

Inés de Ramón como modelo de la línea Ines de Anita Ko (ANITAKO.COM)

Su carrera creció de forma exponencial en cuestión de meses, y en 2020 se trasladaba a Los Ángeles para ejercer de vicepresidenta en la marca de joyería Anita Ko, en la que sigue trabajando a día de hoy. La firma, una de las favoritas de Beverlly Hills, es muy frecuentada por estrellas como Hailey Bieber, Sydney Sweeney y las Kardashians.

Unos meses antes de su mudanza a la ciudad de las estrellas, De Ramón contraía matrimonio con el actor Paul Wesley, uno de los protagonistas de la famosa serie adolescente The Vampire Diaries. No obstante, un perro en común no fue suficiente para sostener su amor, y en septiembre de 2022 la revista People anunciaba su ruptura.

Paul Wesley e Inés De Ramon asisten a la gala del 20 aniversario de Mercy For Animals en el Shrine Auditorium el 14 de septiembre de 2019 en Los Ángeles, California. (Foto de Alberto E. Rodríguez/Getty Images)

La joven de orígenes madrileños siempre ha mantenido un perfil bajo y alejado de los focos, algo que también ha procurado realizar junto a Brad Pitt. La primera vez que se les vio en pareja fue en la fiesta posterior a los Premios Oscars de 2022; sin embargo, el actor la presentó como su novia a los medios durante el circuito de Fórmula 1 británico de Silverstone el pasado mes de julio.

Los frentes abiertos de Brad Pitt

Ahora, su relación con el actor de Sr. y Sra. Smith es más fuerte que nunca; lo cual ha llevado a Pitt a posar de la mano de ella en Venecia, acompañado también de su compañero en Wolf, George Clooney y su mujer Amal. De esta manera, el intérprete abre una nueva etapa en su vida mientras enfrenta las acusaciones de Angelina Jolie por maltrato y ve como cada día se distancia más la relación con sus hijos.

Amal Clooney, George Clooney, Ines de Ramon y Brad Pitt asisten a la alfombra roja de "Wolfs" durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia el 1 de septiembre de 2024 en Venecia, Italia. (Foto de Pascal Le Segretain/Getty Images)

“Has hecho de la vida de las personas más cercanas a mí un infierno constante. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. ¡Feliz Día del Padre, maldito ser humano!”, así le felicitaba su hijo Pax hace tres años. Desde entonces, uno a uno sus hijos han ido retirando el apellido Pitt de su nombre; y a día de hoy solo queda el pequeño, Knox, en hacerlo.