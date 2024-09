Un compañero de Edwin Arrieta habla sobre los planes que tenía el cirujano: “Quería irse a vivir a Madrid, porque en España se vivía rico”

El médico Silvio Suárez en una entrevista en Equipo de Investigación (Captura de pantalla)

El médico y compañero de Edwin Arrieta, Silvio Suárez, contó en una entrevista de 2023 con Equipo de Investigación que su amigo tenía entre sus planes de futuro irse a vivir a España, pero que nunca le llegó a hablar de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano en Tailandia.

“Quería irse a vivir a Madrid, irse a vivir a España, porque él decía que en España se vivía rico”, aseguró Suárez, explicando que más de una vez le dijo: “Yo me voy a vivir a Madrid, ya en Colombia no voy a estar”. Según el médico, Arrieta ya estaba tramitando sus documentos en el Ministerio de Educación y que estaba “convalidando su título para trabajar en España”.

Su plan era ir alternando 15 días en España y 15 días en Santiago de Chile, ciudad en la que pasaba mucho tiempo, y que ya tenía “algunos negocios montados, como pie para llegar después”.

Sobre su relación con Daniel Sancho explicó que no sabía nada: “Él decía, ‘quién quiera saber de mi vida tiene que ver mi red social’. Entonces en la red social salía con Sancho y con más gente, pero yo no sabía quiénes eran”. El médico si se mostró contundente ante las supuestas amenazas que el condenado denunció por parte del cirujano: “Ese cuento de que él lo amenazaba o lo asustaba, eso no tiene ni pies ni cabeza porque vivían a 5000 o 7000 kilómetros de distancia”.

El juicio contra Daniel Sancho

El juicio al hijo de Rodolfo Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta arrancó el pasado 9 de abril y se prolongó durante algo más de tres semanas hasta el 2 de mayo último. Todo el proceso se llevó a cabo a puerta cerrada y en total han sido 12 sesiones y alrededor de 35 testigos. La defensa sólo contó con una decena, entre ellos sus padres.

Una de las preguntas que más se repitió, fue sobre el periodo de tiempo, de “una hora” según el acusado, que transcurrió entre la muerte del médico y el comienzo del descuartizamiento de su cadáver. “Sabía que estaba muerto porque no se movía”, dijo Sancho, que optó por no llamar a los servicios de emergencias. “Estaba en shock”, sostuvo ante el tribunal.

Santa Cruz de Lorica, en Colombia, espera justicia por el crimen de Edwin Arrieta, nacido allí.

La Fiscalía trató de demostrar que Sancho asesinó de manera premeditada a Arrieta, en agosto de 2023, en la turística isla de Phangan, cercana a Samui, en la que ambos habían quedado ese día. Por su parte, la defensa alegó que el chef, que tuvo un papel muy activo en el juicio, actuó en defensa propia tras un intento de violación por parte de Arrieta y que la muerte del cirujano colombiano en la villa del español en Phangan se debió a un accidente durante una pelea.

Finalmente, la Corte Provincial de Koh Samui ha considerado que hubo premeditación en el crimen y ha impuesto la pena de cadena perpetua al cocinero español. También lo condena por el descuartizamiento y la ocultación del cadáver del cirujano colombiano, así como por la desaparición de su pasaporte.

Además, el fallo impone a Sancho el pago de una indemnización de unos 130.000 dólares a los padres de Edwin Arrieta por los perjuicios causados. El tribunal de Koh Samui ha rebajado la condena de pena capital a cadena perpetua porque el acusado aportó evidencias que han ayudado a la resolución del caso y dijo que “sentía lo ocurrido” al término del juicio.