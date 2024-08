Darling Arrieta, hermana de Edwin, habla de Daniel Sancho tras la sentencia: “Verle es imaginarme cómo torturó y descuartizó a mi hermano”

Darling Arrieta en el programa especial de 'Telecinco. La sentencia de Daniel Sancho' (Mediaset)

La familia de Edwin Arrieta puede respirar con serenidad tras lograr hacer justicia con su inesperada muerte. Desde el pasado 2 de agosto de 2023, la vida del cirujano colombiano y la de su entorno dio un vuelco de 180 grados. Tras varios días sin saber nada de él, más allá de su planificado viaje a Tailandia con un amigo, su hermana, Darling Arrieta, conoció la triste noticia de que este había sido asesinato y descuartizado a manos de Daniel Sancho, quien por entonces era el principal sospechoso. Aquel momento marcó el inicio de lo que han sido más de 365 días de calvario, dolor y lucha.

Menos de 24 horas después de conocer que el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado y desmembramiento de Edwin, Darling ha reaccionado a la sentencia. La noche de este jueves, 29 de agosto, el programa especial de Telecinco, La sentencia de Daniel Sancho, ha conectado en directo con Lorica, región de Colombia donde reside la familia de la víctima, para entrevistar a la hermana de Arrieta.

Darling Arrieta no ha podido evitar emocionarse al revivir la pérdida del cirujano colombiano, quien “ya puede descansar en paz”. “Se ha hecho justicia. Eso era lo que nosotros esperábamos. Y así el señor nos lo ha concedido”, son las primeras palabras que pronuncia la entrevista en el espacio de Mediaset al ser preguntada por el veredicto del juicio de doce sesiones llevado a cabo en el Tribunal Provincial de Koh Samui por el asesinato de su hermano.

Darling Arrieta en el programa especial de 'Telecinco. La sentencia de Daniel Sancho' (Mediaset)

“Soy muy creyente y todo el mes de agosto lo puse en manos de Dios. El día de antes fui al oratorio y le pedí que se hiciera la voluntad de él y no la del hombre”, ha confesado, dejando entrever que están de acuerdo con la sentencia y la indemnización de 106.000 euros que debe pagarles el youtuber culinario a la familia.

“Mis padres se durmieron tranquilos y me fui a casa, oré y me fui a dormir también tranquila. De las 8 y media de la tarde a las 11 y media dormí, sonó mi celular y Adriana Behaine me llamó para darme la noticia y decirme que la muerte de Edwin no había quedado impune”, ha continuado detallando, sumamente emocionada. Darling Arrieta ha explicado que, a partir de ahora, sus padres “van a tener un poco de tranquilidad después de tanto dolor”. “Mis papás están encerrados en casa, no quieren hablar con nadie y han llorado. Si uno cuenta cómo sucedieron las cosas y cómo conocimos a Juango, a Adriana, no lo creerían...”.

“Ver a Daniel Sancho es horrible”

Eso sí, la invitada también ha dejado claro que su familia nunca pidió la pena de muerte para Daniel Sancho, tan solo que se hiciese justicia con el macabro crimen. “Nunca pedimos la pena de muerte, porque solamente Dios da la vida y la quita. Nos sentimos satisfechos”, ha afirmado Darling. “Yo les decía a mis padres que era la voluntad de Dios y esa podía ser que le condenaran o no, porque es misericordioso y ellos sabían que era así. Confiamos que es justo”, ha agregado.

Darling Arrieta rompe en llanto al recordar la muerte de su hermano, Edwin, en el programa especial de 'Telecinco. La sentencia de Daniel Sancho' (Mediaset)

La familia de Edwin Arrieta siempre ha esperado un arrepentimiento sincero y de corazón de parte de Daniel Sancho. “No creo que llegue, pero somos personas humildes y creyentes, pero también está la parte humana y el dolor que tenemos como familia. No quería estar presente en la lectura del veredicto porque ver el rostro de Daniel me hace daño... Verle es imaginarme cómo tortuó y descuartizó a mi hermano, pensar si estaba vivo cuando lo hacía y verle es algo horrible. Me revive el dolor y me reabre la herida, así que no quería estar ahí”, ha manifestado.

Para ella, Edwin no solo era un hermano, era un padre. “Aunque yo era mayor que él, él lo parecía. Y yo no daba un paso sin que él lo supiera. Él estaba siempre en contacto con nosotros, era un excelente padrino, tío, hermano e hijo”, ha empezado a decir, sin poder evitar romper en llanto. “Tenía tantos proyectos profesionales en su carrera, era desprendido materialmente de las cosas, le gustaba hacer muchas obras de caridad. Mi hermano era luz, buen amigo, cariñoso y siempre estaba ahí”.

“Hay días que yo quiero llamar a mi hermano y quisiera despertar de esta pesadilla. Que yo pueda despertar y que mi hermano esté bien y cuando te das cuenta de que no es así y eres consciente que fue una muerte así, no un accidente, es horrible”.

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha ingresado en prisión en Tailándia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.