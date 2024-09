La tajante medida de los empleados de Mercadona con las piñas ante la desaparición de esta fruta durante la hora de ligar

Mercadona aumenta un 40% sus beneficios, hasta los 1.009 millones de euros.

En España nos gusta hacer el tonto. Si se hace viral un vídeo de dos mujeres diciéndole a la gente que pase de Tinder, que la mejor forma de ligar es en el Mercadona, que es donde de verdad se puede hacer un match al ver a alguien que lleve leche sin lactosa, peus ahí que vamos. La cadena de supermercados que dirige Juan Roig es la que más se ha beneficiado de la inflación -”sí, hemos subido una burrada los precios”, reconoció el propio dueño- y mientras tanto sus clientes se dedican a jugar con las piñas. Llevar esta fruta en el carro y al revés es la señal de que has ido a ligar. Se ha desarrollado todo un lenguaje de códigos para encontrar el amor en el pasillo de la fruta (o simplemente encontrar a alguien para un revolcón). Pero aunque esta campaña de publicidad en cubierta del Mercadona le beneficia, ya que supone un lavado de imagen y atrae a clientes, los trabajadores están ya un poco cansados de esta moda.

Tanto es así que han tenido que tomar una tajante decisión. La propia empresa se ha asustado porque la situación se le va de las manos de 19:00 a 20:00 cada día, la hora establecida para los que quieren tontear. El pasado jueves, el personal del supermercado de la empresa en el centro de Bilbao tuvo que solicitar la intervención de la Ertzaintza ante la avalancha de cuadrillas de jóvenes que acudieron al local situado junto al estadio de San Mamés. La concentración de jóvenes se resolvió sin incidentes y finalmente la policía local no tuvo que intervenir.

Despedidas de soltero, quedadas masivas... y visibilidad para Mercadona

Un nuevo vídeo que se ha hecho viral en Tiktok muestra como un empleado de la compañía retira a la famosa hora del ligue una caja de piñas, cansados ya de la situación. No obstante, Mercadona no ha emitido ninguna declaración al respecto, posiblemente, porque la campaña que está viviendo le favorece. La marca, que tenía en Tiktok una visibilidad de unos 500.000 usuarios, ya ha superado los 8 millones. La retirada de piñas no impedirá que esta absurda moda continúe, ya que hay muchas otras señales para ligar, como chocar los carros o pasearse por el pasillo del vino. Y se la juegan a que clientes habituales descarten la visita a este supermercado por el continuo barullo y las aglomeraciones.

Las piñas se han agotado este miércoles en el Mercadona de Fuencarral (Madrid) (Infobae España)

En la madrugada del viernes, un grupo de jóvenes hizo viral un vídeo de una despedida de soltero en el que disfrazaban al novio de piña y lo colocaban en un carrito de supermercado, mientras que varias chicas, incrédulas, observaban la escena. En otro vídeo viral de la semana, se observa cómo numerosos adolescentes en grupos dan vueltas por el establecimiento gritando y mirando qué se cuece, pero sin llevarse nada de comida. Incluso una cuenta de TikTok de una residencia de ancianos se desplazó a un Mercadona para simular que sus residentes ligaban entre los pasillos del supermercado.

Aunque, a la vista está, Mercadona no necesita de este tipo de campañas publicitarias para seguir engordando sus beneficios. Tan solo en 2023 facturó 32.861,6 millones de euros, con una cuota de mercado del 24,6%, cifra que asusta a la competencia. Entre 2021 y 2023, un periodo de crisis inflacionaria derivado de la pandemia, Mercadona no solo ha resistido las presiones, sino que ha capitalizado sobre ellas de manera notable. Según los datos financieros más recientes, la compañía presidida por Roig incrementó sus ventas en casi un 29% durante este período, lo que se traduce en un aumento de 7.345 millones de euros, alcanzando los 32.861,6 millones al cierre de 2023, según recoge el diario Cinco Días.