Esta estafa clásica en Francia se está haciendo cada vez más frecuente en España: los expertos advierten de cómo actuar

Imagen de un router. (Freepik)

En las últimas semanas, ha surgido en España una nueva modalidad de estafa que ha causado preocupación tanto entre los ciudadanos como entre las autoridades. Se trata de un engaño que ha ganado notoriedad en Francia, particularmente en la ciudad de Toulouse y sus alrededores. La estrategia utilizada por estos delincuentes es hacerse pasar por técnicos de fibra óptica que trabajan para un operador telefónico, con el objetivo de acceder a los hogares y llevar a cabo su estafa. En España, este jueves 29 de agosto, la Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha alertado de esta modalidad delictiva “para que toda la ciudadanía y, en especial el colectivo de personas mayores, extremen las precauciones”. Pese a que en esta comunidad autónoma todavía no se han recibido denuncias de hechos parecidos, sí se conocen casos ocurridos en otras comunidades limítrofes en las que las víctimas se exponen al mismo modus operandi.

Los estafadores se presentan en la puerta de sus víctimas alegando ser empleados de una compañía telefónica que necesitan realizar reparaciones en la fibra óptica del hogar debido a un supuesto problema de conexión. Según el medio francés actuToulouse, esta táctica ha sido utilizada repetidamente en diferentes zonas de Toulouse, donde algunos residentes han recibido visitas de estos falsos técnicos.

Un ejemplo reciente es el caso de Clément, un residente de Beaumont-de-Lomagne, quien relató su experiencia a este medio. “Me dijo que había un problema con mi flujo y que le habían pedido que viniera a hacer reparaciones en mi casa para aumentar mi velocidad de conexión”, explicó. Sin embargo, su desconfianza lo llevó a contactar directamente con su proveedor de Internet, Bouygues, quien desmintió las afirmaciones del supuesto técnico.

Cuando Clément desenmascaró al estafador, este cambió de estrategia, ofreciendo sus servicios de manera gratuita y sugiriendo que se suscribiera a una oferta con mayor velocidad. Sin embargo, esto no le ocurrió solo una vez. Pocos días después, otro individuo intentó la misma estafa utilizando exactamente los mismos términos.

Las advertencias de los operadores

Ante el creciente número de casos. Orange, uno de los principales operadores en Francia, contactado por actuToulouse, aclaró algunos puntos clave que ayudan a identificar a estos impostores. Según la compañía, “no comprobamos la velocidad de la fibra, porque a diferencia de la red de Internet de cobre, con la fibra la velocidad no disminuye. Además, la fibra no se puede saturar, ya que es el operador de infraestructura quien instala la fibra en una zona y, si un cliente cambia de contrato, seguirá en la misma red”, aseguró al medio.

Orange también subrayó que, aunque es posible que las empresas realicen prospecciones puerta a puerta, estas deben cumplir con normativas estrictas. “Contamos con dos empresas asociadas que pueden realizar prospecciones, pero en ningún caso entramos en casa de nadie, a menos que el cliente haya hecho un pedido y, en ese caso, se le avisa con anticipación mediante mensajes de texto, correos electrónicos y una cita programada”, añadió la empresa.

Cómo actuar ante posibles estafas

Dado que este tipo de estafa está comenzando a ganar terreno en España, se recomienda a los ciudadanos estar atentos y seguir ciertos pasos para evitar ser víctimas de este engaño. Entre las recomendaciones destacan:

Desconfiar de las visitas inesperadas : Si alguien se presenta en tu puerta alegando ser técnico de una compañía telefónica sin previo aviso, lo más seguro es que se trate de un intento de estafa.

Verificar la identidad : Antes de permitir la entrada a cualquier técnico, contacta directamente con tu operador para verificar la autenticidad de la visita.

No firmar ni aceptar nada bajo presión : Los estafadores suelen emplear tácticas de presión para que las víctimas tomen decisiones rápidas. Tómate el tiempo necesario para verificar la información.

Ponerse en contacto con los Cimacc 091 correspondientes para que sepan de los hechos que han sucedido y poder investigarlo y prevenir a la población.

Con estas precauciones, los consumidores podrán protegerse mejor ante esta estafa que, aunque clásica en Francia, está empezando a causar estragos en España. Mantenerse informado y actuar con cautela es clave para evitar caer en las redes de estos delincuentes.

* Con información de Europa Press