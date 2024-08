Una mujer va a una tienda de Louis Vuitton, hace contar 75.000 euros en efectivo a los empleados y se va sin comprar

Tienda de Louis Vuitton en Tokio, Japón (REUTERS/Willy Kurniawan)

“¿Recuerdan que estuve aquí ayer y ustedes no quisieron atenderme? Gran error. ¡Gran error!”, es la frase que utilizaba el personaje interpretado por Julia Roberts en Pretty Woman para vengarse de los vendedores que la habían tratado mal el día anterior. Ahora, una mujer de China ha vivido su propia versión de esta escena en la que ha conseguido una pequeña venganza contra los comerciantes que, según ella, la trataron mal.

La mujer, que utiliza el alias xiaomayouren en la plataforma china de redes sociales Xiaohongshu, ha compartido la experiencia “exasperante” que vivió en junio en el centro comercial StarLight Place en Chongqing, suroeste de China, en junio, según informó el medio de noticias Sohu.

Según ella, fue “el incidente más indignante del año” en el que fue al outlet de Louis Vuitton a comprar ropa y el personal se comportó con ella de forma distante. Según relató, se podría deber al bolso de Hermes que llevaba. La ignoraron cuando pidió una botella de agua y aseguró que solo le trajeron ropa de temporadas pasadas cuando ella esperaba ver las recién llegadas.

Su tragedia fue tan grande que denuncia que le llegaron a poner los ojos en blanco y parecieron impacientes cuando ella les pidió que le mostraran algunos vestidos para probarse. La clienta dijo que después de salir de la tienda, llamó a “la sede” de la marca de lujo, pero fue ignorada.

Una bolsa con 600.000 yuanes

Una injusticia de tal magnitud no podía quedar así y la mujer estuvo dos meses planeando una forma de vengarse. La mujer llevó una gran bolsa con 600.000 yuanes (75.000 euros) a la misma tienda, acompañada por su asistente personal y un amigo.

Se probaron algunas prendas antes de decirle a la vendedora que las comprarían y la mujer les entregó a los dependientes la gran bolsa llena de billetes. Después de que los vendedores pasaron dos horas contando el dinero, la mujer les dijo: “No queremos comprar ahora. Nos vamos”.

“Después de que terminaron de contarlo, simplemente tomé mi dinero y me fui. ¿Cómo es posible que compre sus productos para mejorar su desempeño laboral?”, escribió en la red social. La historia de la mujer se volvió viral en línea y recibió elogios generalizados de los usuarios chinos de Internet.

“Este final es muy agradable. Siempre me he preguntado por qué estos dependientes son tan arrogantes”, dijo un un usuario y otro añadió que “venden artículos de lujo, pero eso no significa que sean artículos de lujo en sí mismos”.

Según informa el periódico chino South China Morning Post, esta no es la primera vez que se vive una historia así, ya que las denuncias por malas actitudes de los vendedores de tiendas de lujo suelen ser plasmadas en las redes sociales de China.

En 2021, una clienta de la provincia de Zhejiang, en el este de China, dijo a los medios que un vendedor de una tienda de belleza de lujo la echó dos veces en 15 minutos mientras ella estaba sentada allí para descansar. La mujer dijo que se sintió discriminada e insultada porque vestía informalmente y no llevaba maquillaje. El gerente de la tienda se acabó disculpando con la mujer después de que el incidente fuera ampliamente reportado.