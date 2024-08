El PP obligará al Gobierno a pronunciarse en el Congreso sobre la victoria de Edmundo González en las elecciones de Venezuela

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una imagen de archivo. EFE/Pedro Puente Hoyos

El PP llevará al primer pleno ordinario del Congreso tras el parón estival una proposición no de ley para obligar al Gobierno a pronunciarse sobre la victoria de Edmundo González en las elecciones de Venezuela del pasado 28 de julio. Así lo ha avanzado este lunes el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, haciendo referencia al texto compartido este domingo por la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo en la red social X.

En concreto, la iniciativa sin rango de ley insta al Gobierno a reconocer a Edmundo González como el “legítimo ganador” de las elecciones presidenciales y, por tanto, “como presidente electo y legítimo de Venezuela”. “Este reconocimiento se basa en la reiterada negativa de las autoridades electorales venezolanas a publicar los resultados en tiempo y forma, la publicación por parte de la oposición del 83,5% de las actas verificables que demuestran un categórico resultado electoral, y los pronunciamientos oficiales de instituciones internacionales como el Centro Carter, Naciones Unidas, y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad”.

La propuesta exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez liderar este reconocimiento en las instituciones europeas e internacionales, “con el objetivo de asegurar” que sea Edmundo González quien tome posesión en unos meses y no Nicolás Maduro. Asimismo, otro de los puntos pide impulsar iniciativas en las instituciones de la Unión Europea y en la comunidad internacional para “garantizar que el voto de los venezolanos sea respetado, y que se inicie un proceso de transición hacia un sistema de derechos y libertades basado en el reconocimiento de los resultados del 28 de julio”.

Albares se niega tildar de dictadura el régimen de Maduro

Antes de que Sémper verbalizara esta petición en una rueda de prensa desde Génova, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado este lunes que España no reconocerá la victoria de Nicolás Maduro hasta que no se verifiquen las actas de los comicios, aunque tampoco secundará hasta entonces una victoria de la oposición. “No vamos a reconocer ningún resultado electoral si no se exhiben las actas de todas las mesas y pueden ser verificadas por la oposición y por los organismos independientes”, ha señalado en una entrevista en la Ser.

En caso de que no se presenten las actas, Albares ha descartado reconocer la victoria de la oposición, como pide el PP. “Esto no se trata de un concurso para ver quién queda mejor”. De este modo, ha recordado que en su momento se reconoció la victoria del líder opositor Juan Guaidó y eso no hizo avanzar en la voluntad democrática. ”Por tanto, tenemos que ser muy responsables en lo que hacemos. Y lo que tenemos que pensar es que no se trata de hacer declaraciones contundentes, sino declaraciones eficaces, movimientos eficaces, y desde luego, nosotros no vamos a reconocer un resultado electoral que no esté verificado”, ha aseverado en unas declaraciones recogidas por EFE.

En otro orden de cosas, el jefe de la diplomacia española ha evitado considerar el régimen de Maduro como una dictadura. “No estamos para hacer de politólogos, estamos para conseguir objetivos”, ha dicho. También, ha insistido en que seguirá hablando tanto con el Gobierno chavista como con la oposición. “He sido muy claro. Me lo tomo muy en serio. Pido que se exhiban las actas de todas las mesas y que las pueda verificar, que se respeten los derechos de los venezolanos y la libertad de expresión de los líderes políticos”, ha resumido.

