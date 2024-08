El Gobierno de España evita tildar de dictadura la situación de Venezuela: “No estamos para hacer de politólogos”

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. (Jesús Hellín./ Europa Press)

La postura de España frente al fraude electoral en Venezuela es claro: el Gobierno no reconocerá la victoria de Nicolás Maduro hasta que no se publiquen las actas de manera íntegra y verificable. Así lo ha repetido en numerosas ocasiones el ministro de Exteriores, Jose Manuel Albares. Sin embargo, al ser preguntado este lunes en una entrevista en Cadena Ser por si considera que Venezuela está viviendo una dictadura, el responsable de esta cartera ha evitado dar una respuesta. “No estamos para hacer de politólogos, estamos para conseguir objetivos”, ha respondido Albares, visiblemente incómodo con la cuestión.

“Ya lo dije, voy a hablar tanto con el Gobierno como con la oposición como llevo haciendo desde el 29 de julio para que se respete la democracia del pueblo venezolano”, ha apuntado Albares. El ministro no quería entrar en términos técnicos, una cuestión que le ha afeado el periodista Jose Luis Sastre, quien le ha preguntado si solo corresponde a los expertos en ciencia política ponerle nombre a esta situación y si el Gobierno no va a definirla. “He sido muy claro. Me lo tomo muy en serio. Pido que se exhiban las actas de todas las mesas y que las pueda verificar, que se respeten los derechos de los venezolanos y la libertad de expresión de los líderes políticos”, ha insistido.

