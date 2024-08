Calendario escolar en La Rioja 2024-2025: cuándo empieza el curso, festivos y vacaciones

Un grupo de niños sentados en clase durante el primer día de la vuelta al cole. (Marta Fernández / Europa Press)

Solo quedan unas semanas para que empiece el nuevo curso escolar y miles de estudiantes de toda España ya preparan la vuelta a las aulas. Cada comunidad autónoma fija su calendario, de manera que los estudiantes españoles se irán incorporando de forma paulatina a sus centros educativos. En el caso de La Rioja, el curso escolar 2024-2025 comenzará 1 de septiembre de 2024 y finalizarán el 30 de junio de 2025. La principal novedad son las vacaciones por Semana Santa, que vuelven a ser la semana completa de días festivos, como ocurrió el curso 2022-2023, en vez de la semana de Pascua, que habitualmente es festiva en La Rioja.

Cuándo empieza y acaba el curso en La Rioja

Los colegios públicos y centros privados concertados de Educación Infantil y Primaria, Centros de Educación Obligatoria y Centros específicos de Educación Especial empezarán las actividades lectivas el día 9 de septiembre de 2024 y finalizarán el 23 de junio de 2025. También lo harán en las mismas fechas los Institutos de Educación Secundaria, centros específicos de Formación Profesional y centros privados concertados de Educación Secundaria.

En el caso de la Escuela Superior de Diseño, las actividades lectivas se iniciarán el día 9 de septiembre de 2024 y finalizarán el día 27 de junio de 2025. Por su parte, las actividades lectivas correspondientes a las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música en los Conservatorios de Música de la Comunidad Autónoma de La Rioja se iniciarán el 1 de octubre de 2024 y finalizarán el día 23 de junio de 2025. Las Escuelas Oficiales de Idiomas abrirán sus puertas el día 1 de octubre de 2024 y las cerrarán el 23 de junio de 2025. Por otro lado, los Centros de Enseñanzas de Adultos comenzarán las clases el día 16 de septiembre de 2024 y finalizarán el día 23 de junio de 2025.

Festivos y vacaciones en La Rioja

Las vacaciones de Navidad serán del 23 de diciembre al 6 de enero, ambos incluidos; mientras que las de Semana Santa tendrán lugar entre los días 14 y el 21 de abril, ambos incluidos.

El resto de festividades escolares que recoge el calendario escolar del próximo curso 2024/2025 son el viernes 1 de noviembre (Todos los Santos), el viernes 6 de diciembre (Día de la Constitución), el jueves 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), que se une al viernes, 2 de mayo, y el lunes 9 de junio (Día de La Rioja). A estos días hay que añadir otros siete de carácter local: dos establecidos como festivos en el calendario laboral de cada municipio y otros cinco que decide cada Consejo Escolar Municipal.

Además, también deben sumarse los días no lectivos, en los que no se imparten clases en los centros y el alumnado y profesorado no está obligado a acudir a los mismos. En esta comunidad auónoma, son los días 3 de marzo de 2025, 2 de mayo de 2025, y el Día de la Comunidad Educativa, que es el 28 de febrero de 2025.