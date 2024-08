La indignación de unas limpiadoras de hoteles en Ibiza con los extranjeros: “No es normal. Se dejan hasta los tangas”

Captura de pantalla del vídeo de @yifasdeplarmas (TikTok)

Desde que arrancara la temporada alta del verano, las concentraciones contra el turismo de masas se han extendido a lo largo de todo el territorio español. Miles de ciudadanos se han lanzado a las calles pidiendo restricciones y reclamando un modelo de negocio que, tal y como argumentan, ha provocado que los precios de la vivienda suban y ha expulsado a la población de sus municipios.

Las Islas Baleares, por ejemplo, el año pasado batieron su propio récord en cifras de turismo, con casi 14 millones y medios de visitantes extranjeros. Una tendencia que este año continúa al alza, durante el primer semestre de 2024 se han registrado más de seis millones de llegadas, antes del inicio de la temporada alta, lo que supone un 8% más que en 2023.

Basura por el suelo y ropa interior

Muchos de los turistas que vuelan hasta Ibiza, lo hacen en busca de sus impresionantes playas y su tan popular fiesta. No tan célebres debe ser entre ellos los modales. Basta con echar un vistazo a cómo dejan las habitaciones de los hoteles en los que se alojan para apreciar esa falta de educación. Prueba de ello es el vídeo que ha subido a TikTok la limpiadora y creadora de contenido @yifasdeplarmas.

La usuaria de esta red social muestra el estado en el que un grupo de jóvenes ha dejado un cuarto. “¿Cómo puede ser que venga la gente de aquí de otros países, a dejar esto en una habitación?” Nada más enfocar a la habitación, vemos botellas de plástico, gomas de pelo, ropa interior, papel higiénico, envoltorios de comida, bolsa de plástico, botellas de alcohol y un abanico tirados por el sol. Dentro también una camarera de limpieza teniendo que lidiar con esa situación e intentando recoger lo más rápido posible, ya que, como esa, le quedarán otras tantas estancias.

“No valoran el trabajo”

En el vídeo se aprecia a la perfección el desastre en el que se ha convertido esa habitación. Por ello, mediante esta publicación, Yifas ha querido poner en valor la labor del personal de limpieza. “No valoran el trabajo de esta chica, esto no es normal”, comenta indignada. “No es normal lo que lían los extranjeros de fiesta, se dejan hasta los tangas, los tampax”, muestra. Asimismo, aprovecha la ocasión para reclamar “un plus para la limpiadora”. De nuevo recalca que si vemos “normal” que los visitantes vengan y “la líen una habitación de hotel”. “Flipo, es que yo flipo, un plus deberíais cobrar y que valoren vuestro trabajo”, insiste. “¿Qué se creen?”, pregunta.

“Una multa al cliente”

Como era de esperar, la reacción en redes sociales no ha tardado en llegar. Con 2,4 millones de visualizaciones y más de 70.000 ‘me gusta’, el vídeo ha recibido miles de comentarios de usuarios expresando su indignación y su apoyo al personal de limpieza. “Se tenía que revisar la habitación antes de salir del hotel y cobrar ese plus al momento”, “Un plus para la limpiadora y una multa al cliente” o “Son camareras de pisos, no criadas”, con algunas de las opiniones que podemos leer.