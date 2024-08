ERC amenaza al PSOE con retirar el apoyo parlamentario si incumple con el ‘cupo catalán’: “Tendrá que convocar elecciones”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. (Eduardo Parra./ Europa Press)

A ERC no le ha gustado que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, haya negado que exista un acuerdo fiscal pactado para Cataluña. La portavoz del partido, Raquel Sans, ha lanzado un aviso al PSOE que puede poner en peligro la estabilidad de la legislatura de Pedro Sánchez (como ha ocurrido tantas veces antes). “Si el PSOE no cumple con su palabra, ERC no dará apoyo a ninguna iniciativa del PSOE. O deberá buscar mayorías alternativas, o Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones, porque los acuerdos, y lo que está firmado, Montero es plenamente consciente. Puede llamarlo como quiera, pero si no se cumplen estos acuerdos, ERC tendrá que retirar cualquier posible apoyo al PSOE”, ha asegurado en un mensaje de audio distribuido por el partido.

El concierto económico fue el pacto al que llegaron socialistas y republicanos para investir a Salvador Illa president de la Generalitat. Es un hecho que sorprendió, ya que la también ministra de Hacienda siempre se ha mostrado en contra de que algo así pudiera efectuarse. “Yo no comparto el concierto económico en Cataluña”, ha repetido en numerosas ocasiones. Cuando el PSOE anunció este acuerdo con el partido independentista, María Jesús Montero permaneció en silencio. Y este martes, en una visita a Rota, Cádiz, ha explicado que, a su modo de ver, los cambios fiscales en Cataluña “ni son un concierto económico ni una reforma del modelo de financiación”.

El PSOE deberá buscar “apoyos alternativos” en caso de que el PSOE incumpla el acuerdo

“Si no quiere llamarle concierto económico, que le llame financiación singular. Pero es un acuerdo que tiene que cumplir”, ha sentenciado Montero. “Lo podemos llamar como queramos, pero la única experiencia de nuestro país de concierto es el vasco y el navarro”, ha añadido tras aseverar que ninguna de las críticas vertidas desde la oposición se ajustan a la verdad. “Ninguna de las críticas que he escuchado estos días se asemejan a la realidad”, ha insistido, asegurando que “la realidad de lo que se firmó es la solidaridad en hacer homologable los servicios públicos en el conjunto del territorio”.

En caso de que el PSOE incumpla este acuerdo, Sans ha asegurado que Sánchez deberá buscar “apoyos alternativos” en el Congreso de los Diputados para aprobar medidas como los presupuestos generales del Estado. La ministra, no obstante, ha defendido que el pacto fiscal en Cataluña puede servir para “poder explorar otras rutas y caminos que permitan satisfacer la demanda de autogobierno de todos los territorios sin que implique quebrar la solidaridad del conjunto de los servicios públicos”, y ha garantizado que “va a ser bueno para toda España y muy bueno para Andalucía”.

El acuerdo de financiación autonómica de Cataluña llegó el pasado 30 de julio. ERC fijó el día 31 de ese mes como fecha límite para cerrar con los socialistas un acuerdo que permitiría investir a Salvador Illa (PSC) como president de la Generalitat. El acuerdo, finalmente llegó con este punto aprobado, pese a que se contradecía con lo que hasta ahora había defendido el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero. El modelo de financiamiento de esta comunidad autónoma estará basado “en la negociación bilateral con el Estado”, y será la Generalitat la que “gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados (y generados) en Cataluña” a través de la Agencia Tributaria de Cataluña.

Salvador Illa en su toma posesión como presidente de la Generalitat de Cataluña.