¿Es posible que la princesa Leonor conduzca sin la “L” de forma legal? Un profesor de autoescuela lo explica

La Princesa Leonor conduce su propio coche

El pasado martes, la familia real protagonizó una escena que encendió las redes sociales. Tras un paseo por el mercadillo de la Plaza Mayor de Palma de Mallorca y una visita a una tienda de nutrición, las reinas Letizia y Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía volvían a Marivent en coche y dejaban la imagen de la jornada con la heredera al volante por primera vez en público. Lo que agitó las redes sociales fue lo que no había en el coche: la ‘L’ que deben llevar los conductores en su primer año.

Aunque fue el pasado mes de marzo cuando se conoció que la princesa se había sacado el carnet de conducir, no ha sido hasta estas vacaciones cuando se la ha podido ver conduciendo en público bajo el foco de decenas de cámaras. Tal y como se puede apreciar en las imágenes distribuidas por agencias, Leonor abandonaba el lugar sonriente y saludando a los fotógrafos. Sin embargo, al emprender el camino se observa que el coche que conduce no tiene puesta la señal de la ‘L’.

Posible multa de 100 euros

Según establece el Reglamento General de Vehículos en su Anexo XI, la señal V-13 es una placa rectangular en la que aparece la letra ‘L’ en blanco reflectante sobre un fondo verde, también reflectante, y en un marco blanco mate. Este distintivo es obligatorio para “los vehículos cuyos conductores hayan obtenido por primera vez un permiso de conducción durante el período de un año” y deberá ser colocada “en la parte posterior izquierda del vehículo, en sitio visible”. El reglamento cifra en 100 euros la sanción por incumplir esta normativa, ya que se trata de una infracción leve.

Podría conducir sin la ‘L’ de forma legal

No obstante, hay una posibilidad de que la princesa Leonor no haya transgredido las normas, pues la obligatoriedad de llevar la ‘L’ no afecta a aquellos conductores que hubieran sido titulares, con posesión efectiva por un período mínimo de un año, de otro permiso nacional o extranjero de cualquier clase, ya sea civil o militar, conforme ha explica en el programa A vivir de la Cadena SER Alberto Barriales, profesor de la Autoescuela Autius.

Barriales ha recalcado que “la ‘L’ hay que llevarla durante el primer año del primer permiso que se obtenga”. Así, pese a que no ha trascendido que la heredera tuviera otro permiso de conducción, en España es posible obtener el carnet de ciclomotor desde los 15 años. De este modo, si Leonor ha obtenido otro permiso, no tiene por qué llevar la señal aunque haga menos de un año desde que se ha sacado el carnet.

Qué coche conduce la princesa

El vehículo que condujo la princesa de Asturias es un Seat Ateca de color gris metalizado, un modelo urbano cuyo precio de venta oscila entre 31.370 y 43.900 euros. Este coche, ideal para la ciudad, destaca por sus siete airbags, llantas de aleación de 41 cm (16″), un cuadro de mandos digital cockpit de 8″, faros full LED, sensor de parking trasero y el sistema de arranque sin llaves KESSY.

