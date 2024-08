La infracción de la princesa Leonor en su primera vez al volante en público: multa de hasta 100 euros

La princes Leonor, la infanta Sofía, la reina emérita Sofía y la reina Letizia, tras un paseo este martes por Palma de Mallorca. (EFE/Ballesteros)

La familia real española protagonizaba este martes 6 de agosto una aparición sorpresa en el centro de Mallorca. Tras un paseo por el mercadillo de la Plaza Mayor y una visita a una tienda de nutrición, las reinas Letizia y Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía volvían a Marivent en coche y dejaban la imagen de la jornada: la heredera al volante por primera vez en público.

Aunque fue el pasado mes de marzo cuando se conoció que la princesa se había sacado el carnet de conducir, no ha sido hasta estas vacaciones cuando se la ha podido ver conduciendo. Sin embargo, ha habido un detalle de este ‘debut’ que no ha pasado desapercibido y por el que la primogénita de Felipe VI y Letizia ha recibido algunas críticas.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes distribuidas por agencias, Leonor abandonaba el lugar sonriente y saludando a los fotógrafos. Sin embargo, al emprender el camino se observa que el coche que conduce no tiene puesta la señal de la ‘L’ que todos los conductores noveles están obligados a llevar.

Posible multa

Según establece el Reglamento General de Vehículos en su Anexo XI, la señal V-13 es una placa rectangular en la que aparece la letra ‘L’ en blanco reflectante sobre un fondo verde, también reflectante, y en un marco blanco mate. Este distintivo es obligatorio para “los vehículos cuyos conductores hayan obtenido por primera vez un permiso de conducción durante el período de un año” y deberá ser colocada “en la parte posterior izquierda del vehículo, en sitio visible”.

La Princesa Leonor conduce su propio coche. (Raúl Terrel/Europa Press)

El reglamento cifra en 100 euros la sanción por incumplir esta normativa, ya que se trata de una infracción leve. No obstante, hay una posibilidad de que la princesa Leonor no haya transgredido las normas, pues la obligatoriedad de llevar la ‘L’ no afecta a “aquellos conductores que hubieran sido titulares, con posesión efectiva por un período mínimo de un año, de otro permiso nacional o extranjero de cualquier clase, ya sea civil o militar”. Así, pese a que no ha trascendido que la heredera tuviera otro permiso de conducción, en España es posible obtener el carnet de ciclomotor desde los 15 años.

Compras en familia

Más allá de la anécdota, las tres generaciones de la familia real española protagonizaban este martes una de las apariciones sorpresa que acostumbran a regalar durante su estancia vacacional en Mallorca. Mientras el rey Felipe VI se encuentra en París para apoyar al Equipo Olímpico Español, la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina emérita desafiaban las altas temperaturas para disfrutar de un paseo por el centro de Palma.

Tras pasear entre los puestos del mercadillo de la Plaza Mayor, las cuatro se dirigían a la tienda de nutrición que regenta la mujer del cantautor mallorquín Jaime Anglada, gran amigo de los reyes. Letizia era la primera en entrar al local, seguida de sus hijas y, finalmente, la reina Sofía, que sufrió un leve tropiezo en la puerta, tal y como captaron las cámaras allí presentes.