“Estoy en Waterloo después de unos días extremadamente difíciles”: Puigdemont se pronuncia tras su huida de Barcelona

Carles Puigdemont, en su fugaz reaparición en Barcelona siete años después de abandonar España. (Reuters/Lorena Sopena) Lorena Sopena | REUTERS

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha informado de que se encuentra en Waterloo (Bélgica) “después de unos días extremadamente difíciles”.

En un mensaje de X (antes Twitter) un día y medio después de su breve aparición en Barcelona y posterior fuga y desaparición, el expresident ha pedido “analizar la situación política y poner en perspectiva la razón profunda de la operación que hizo posible lo que ocurrió” este jueves.

“Confío en que se entienda que necesite todavía unas horas para reponer y tomar aire”, se explica Puigdemont, que considera que existe una “caza de brujas” contra personas concretas a las que se les ha visto de su lado “desde ámbitos políticos que se llenan la boca de lucha antirrepresiva”.

En un extenso mensaje en la red social, ha destacado que la rueda de prensa de este viernes por parte de la Conselleria d’Interior ha sido una de las “más deplorables” que recuerda y ha cargado contra el conseller Elena y al comisario jefe de los Mossos, a los que ha acusado de llevar a cabo una “ola represora digna de Marlaska o de Zoido” y de haber tenido una “pataleta” tras el fallo del dispositivo policial que se desplegó en Barcelona y en la frontera para evitar que se fugara y volviera a abandonar el territorio nacional.

El dispositivo policial, conocido como ‘Operación Jaula’, fue, en sus palabras, “espantoso, incomprensible y a veces delirante, que no le ha entendido nadie y sólo ha servido para molestar a los ciudadanos”. Según Puigdemont, ese tipo de operaciones están bien aplicadas en casos como el de los atentados de Cambrils: “Cuando se decidió montar una operación Jaula fue porque había que atrapar a unos terroristas que acababan de perpetrar una masacre en las Rambla. Unos terroristas. Gente que acababa de asesinar indiscriminadamente. No un responsable político que tiene una orden de detención que toda Europa ha rechazado y que, por supuesto, no ha matado a nadie”.

También´apunta que, de haber tenido escolta, habría sido más difícil huir: “Si el conseller Elena y el departamento de Interior hubieran cumplido con la ley y me hubieran dado el escolta que me corresponde, habrían sabido en todo momento cuál era mi recorrido por Barcelona y por Cataluña. No hubiera sido necesaria la delirante operación de ayer”,

“No he estado nunca en ningún maletero”

Frente a todas las especulaciones que se han generado en los últimos dos días y los detalles que se han ido conociendo poco a poco sobre su fuga, Puigdemont los ha negado y los ha considerado hechos inventados -”algunas cosas no me sorprenden, como eso que yo llevé un sombrero de paja (no llevé ninguna, tampoco he estado nunca en ningún maletero, y tampoco he residido nunca en Hamburgo: cosas que se inventan en los atestados policiales y tienen siempre lo de la “presunción de veracidad”)-.

Tras unas horas frenéticas en las que el expresident dio un breve discurso antes de la investidura del socialista Salvador Illa y se esfumó tras un escenario, se han producido tres detenciones de agentes de los mossos acusados de haber colaborado en su huida. Y, a pesar de que Puigdemont había afirmado en varias ocasiones que su intención era acudir al Parlament para hacer uso de su voto en la investidura de Illa, finalmente no acudió y decidió huir a Waterloo, aunque aún no está claro si eso formaba parte de un plan inicial o fue una decisión de última hora.

“Ya dije que nunca he tenido la voluntad de entregarme voluntariamente ni de facilitar mi detención porque me parece inaceptable que se me esté persiguiendo por razones políticas y que, encima, no se esté aplicando la ley de amnistía. Entiendo las razones por las que el Tribunal Supremo tiene la obsesión por tenerme en sus manos, pero ni el operativo ni la reacción de los mandos políticos y policiales de los Mossos es comprensible ni aceptable. A los Mossos no se les debe pedir lealtades a ideas y narrativas políticas. Esto lo hacen los españoles con su Policía y la Guardia Civil”, escribe el líder de Junts.

Carles Puigdemont pronuncia su primer discurso en España tras su regreso. (Vídeo: Helena Margarit Cortadellas)