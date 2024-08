La reina Sofía, mareada y con problemas de equilibrio: las preocupantes imágenes que no se vieron durante su paseo por Palma

La reina Sofía, durante su paseo por el centro de Palma. (Europa Press)

Las imágenes de la princesa Leonor al volante fueron lo más comentado de la aparición sorpresa de la familia real española en el centro de Palma este martes 6 de agosto. Sin embargo, hubo otro detalle de aquel paseo que no ha trascendido hasta que, casi 48 horas después, se han desvelado imágenes inéditas en las que se puede ver a la reina Sofía visiblemente mareada y con problemas de equilibrio.

Ya el martes se vio que la emérita sufría un pequeño traspié al entrar en la tienda de nutrición a la que acudió junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Pero, lejos de tratarse de un percance puntual, parece que la madre del rey Felipe VI tuvo serios problemas para andar esa tarde, quizás provocados por las altas temperaturas que asolaban la isla y la humedad propia de la zona.

En uno de los vídeos inéditos de ese día, publicado en una cuenta de TikTok, se observa a Sofía andando por los alrededores de la Plaza Mayor del brazo de Leonor. En un momento dado, la reina emérita comienza a tambalearse, detiene su paso y se tapa los ojos con la mano. La princesa, muy pendiente de su abuela, vuelve a agarrarla y la ayuda a continuar el camino, mientras que Letizia se gira y retrocede para interesarse sobre el estado de la reina emérita.

La reina Sofía sufre las consecuencias del calor mientras camina junto a sus nietas y la reina doña Letizia por Mallorca



© NovaMas / Tiktok pic.twitter.com/5Ikwbgk3Nk — Jose Moreno (@Josemn1_) August 8, 2024

Estas imágenes han generado revuelo en redes sociales, donde se pueden leer numerosos comentarios que critican que se someta a una persona de edad avanzada a temperaturas que estos días rozan los 40 °C en una isla que, además, se encuentra en alerta por calor.

Viaje a París

Lo cierto es que la reina Sofía tenía previsto viajar a París este jueves 8 de agosto para tomar el relevo al rey Felipe VI en la labor de apoyo al Equipo Olímpico Español. Los miembros de la familia real española se han turnado a lo largo de estas dos semanas para asistir a los Juegos Olímpicos 2024 en la capital francesa y, tras la estancia del monarca, la reina emérita sería la encargada de asistir a las últimas competiciones y a la ceremonia de clausura del domingo.

No obstante, por el momento Casa Real no ha informado sobre el viaje de Sofía, mientras que Felipe no ha asistido a ninguna de las pruebas en las que España se disputaba medallas este jueves 8 de agosto, a tenor de lo que ha publicado la institución en su cuenta oficial de Instagram, donde estos días están dejando constancia de cada uno de los movimientos de los miembros de la familia real en París.