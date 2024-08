El abogado de Edwin Arrieta explica lo que espera de la sentencia de Daniel Sancho

El abogado Juan Gonzalo Ospina, durante la entrevista con Infobae España. (Helena Margarit Cortadellas)

El pasado 2 de mayo finalizó el juicio en Tailandia contra Daniel Sancho por el supuesto asesinato de Edwin Arrieta en la isla de Phangan al sur del país y se está a la espera de la sentencia que será dictada el próximo 29 de agosto. Sancho se enfrenta a una condena máxima de pena de muerte, que Tailandia suele conmutar por un castigo menor, de ser hallado culpable del asesinato premeditado de Arrieta, a quien conocía desde un año antes de los hechos y con quien quedó en el lugar del crimen.

A tres semanas de conocer el veredicto, la expectación de la decisión final del juez es máxima. Por eso, los que han participado en este proceso se están pronunciando sobre el mismo y de las expectativas que tienen en el fallo. Este es el caso del abogado de la familia Arrieta, Juanjo Gonzalo Ospina.

En un vídeo compartido en la red social Instagram ha querido recordar que el pasado 2 de agosto fue el primer aniversario de la muerte del colombiano, por lo que “son días duros y tristes”. “En definitiva, se han convertido en una fecha inolvidable para la familia Arrieta”, añade.

“Por ello, queremos mandarles un mensaje de apoyo de fuerza, confiando que muy pronto puedan encontrar paz y tranquilidad en sus vidas y en sus corazones. Queremos dar las gracias también a tantas personas que nos han enviado mensajes de apoyo a través de las redes sociales, de manera pública y también de forma privada”, ha querido compartir el letrado, agregando que han hecho llegar esos mensajes a la familia “para que puedan seguir adelante tras el crimen atroz que tuvo lugar hace un año en Tailandia”.

El abogado de la defensa

Ospina no ha sido el único que se ha pronunciado sobre el futuro de Sancho, ya que hace unos días su abogado defensor mostró su optimismo sobre lo que va a pasar con su cliente. Sus declaraciones vinieron en respuesta a la decisión de la Fiscalía de Tailandia, que descartó presentar un informe final sobre el caso, explicando que “la ley solo tiene en cuenta las pruebas presentadas durante el juicio (...) El informe no tiene ningún impacto en la consideración del tribunal”.

“Es muy positivo que la Fiscalía tailandesa haya descartado presentar su alegato contra Daniel Sancho. Es una magnifica noticia, porque no ha podido sostener la acusación de asesinato premeditado”, declaró el letrado, Marcos García Montes, en una entrevista con el medio especializado en temas judiciales Confilegal.

El abogado Marcos García Montes (A. Pérez Meca/Europa Press)

Según el abogado, “en todos los procedimientos mundiales en vía penal la acusación se formula al principio. Posteriormente se celebra el juicio. Una vez llegados al final del juicio se producen las conclusiones o resumen de prueba. En ese momento se explica al tribunal lo alegado al comienzo del juicio y lo probado al final”.

Por eso añadió que, “el Ministerio Público no ha podido fundamentar su acusación. Solicitaba un asesinato agravado con premeditación, que conlleva la pena de muerte. El hecho de que no haya presentado esas conclusiones habla a las claras por sí mismo: no lo han podido probar”.

García Montes quiso recordar también que las conclusiones de la defensa fueron presentadas en tiempo y forma y que “en el juicio el presidente del tribunal ya advirtió de los errores de la Policía tailandesa durante la instrucción”, debido a una serie de presuntas irregularidades cometidas durante la investigación para que Sancho confesara.