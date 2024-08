El plan de Meghan Markle para salvar su nuevo proyecto empresarial

Meghan Markle ha regresado a Instagram y tiene pensado sacarle mucho provecho REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

El pasado mes de marzo, Meghan Markle anunció que se había embarcado en una nueva aventura, lanzando al mundo empresarial un nuevo proyecto laboral, American Riviera Orchard, una marca dedicada a vender productos de cocina, hogar y gastronomía, desde vajillas y copas a jaleas y mermeladas, libros, entre otros artículos. Ahora, cinco meses después, se desvela que la esposa del príncipe Harry está llevando a cabo un plan para sacar su negocio a flote.

La duquesa de Sussex ha dejado tomado un vuelo con destino a Nueva York (Estados Unidos) para asistir a una exclusiva cumbre de emprendedores organizada por G9 Ventures en East Hampton. Acompañada por la diseñadora de moda Misha Nonoo y la cofundadora de IT Cosmetics, Jamie Kern Lima, la nuera de Carlos III buscaba obtener nuevos conocimientos para el lanzamiento de su nueva marca lifestyle.

En la cumbre estuvieron presentes mujeres influyentes y empresarias de éxito, como Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon, Laura Dern, Katie Couric, Julianne Hough, Naomi Watts y Sara Blakely, fundadora de Spanx. Aprovechando la presencia de estas figuras, la actriz mostró un gran interés en aprender de las mejores, rodeándose de estas para obtener consejos sobre cómo gestionar su empresa en su despegue.

Captura de pantalla de la página web de American Riviera Orchard.

No cabe duda de que Meghan Markle se encuentra completamente volcada en este proyecto, tanto es así que está dando pequeños pasos para dar a conocer su marca enviando tarros de mermelada de edición limitada a su círculo cercano. Esta actuación pone de manifiesto que ha seguido los pasos de su suegro, Carlos III, quien también vendía mermelada de la finca del Ducado de Cornualles.

La presencia de la duquesa en esta cumbre resalta su compromiso con el éxito de American Riviera Orchard y su deseo de aprender las mejores en el mundo empresarial. Mientras espera lanzar oficialmente sus productos, la duquesa continúa cultivando relaciones y obteniendo consejos que sin duda le beneficiarán en un futuro. La maquilladora Bobbi Brown publicó en Instagram una imagen junto a la esposa del príncipe Harry y Misha Nono en la cumbre, una publicación que no pasó desapercibida para el ojo público.

Imagen de archivo del príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

Así es el diseño de American Riviera Orchard

Aunque los detalles completos del negocio aún no han sido revelados, American Riviera Orchard es un proyecto que nace de The Tig, un blog de estilo de vida en el que Meghan Markle compartía contenido antes de casarse con el príncipe Harry. Además, la nueva empresa de Meghan es un proyecto que posiblemente estuvo en proceso durante el último año y que es muy probable que se relacione con un nuevo programa de cocina de Netflix, según recoge The Mirror.

La duquesa sacó a la luz su nuevo negocio empresarial a través de las redes sociales, donde dejó entrever algunas características de este incipiente proyecto que, poco a poco, se encuentra dando pequeños pasos para su lanzamiento final. De esta manera, creó una página web y un perfil en Instagram, donde se puede ver que su logotipo incluye la palabra “Montecito”, con el que la actriz hace referencia al barrio de Santa Bárbara (California) en el que reside junto a Harry y sus dos hijos, Archie y Lilibet. “Por Meghan, la duquesa de Sussex. Fundada en 2024″, se puede leer en la biografía de la cuenta en la red social.