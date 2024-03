Los duques de Sussex eclipsan el homenaje a Lady Di con dos importantes anuncios: el nuevo negocio de Meghan

Meghan Markle en una imagen de archivo (REUTERS/Caitlin Ochs)

En plena crisis de estabilidad para la monarquía británica, Meghan Markle ha decidido presentar su nuevo proyecto empresarial. Un momento que, además, ha coincidido con el 25º aniversario de la organización Diana Legacy Awards en la que participaron el príncipe Guillermo y Harry, aunque sin verse las caras.

Sea casualidad o no, la duquesa de Sussex ha lanzado este jueves su nuevo negocio, American Riviera Orchard, una marca dedicada a vender productos de cocina, desde vajillas, copas a jaleas y mermeladas, libros, entre otros artículos, según recoge el medio británico TMZ. En dicha fecha, también se llevaba a cabo el homenaje a la princesa Diana de Gales, en la que el marido de Kate Middleton asistiría presencialmente, mientras que Harry lo haría a través de una videollamada.

Sin embargo, el protagonismo del hijo mayor de Carlos III y Diana de Gales se vio eclipsado por los dos importantes anuncios que realizaron los duques de Sussex en este gran día. Precisamente, minutos antes de que Guillermo pronunciase unas emotivas palabras en honor a su madre y a la asociación, Meghan Markle desveló a través de Instagram su nueva marca lifestyle. Un hecho que robó por completo el protagonismo del príncipe en el evento, que se llevó a cabo en el Museo de Ciencias de Londres.

La imagen de perfil del negocio en la red social, que también cuenta con página web, es un logotipo que incluye la palabra “Montecito”, con el que la actriz hace referencia al barrio de Santa Bárbara (California) en el que reside junto a Harry y sus dos hijos, Archie y Lilibet. “Por Meghan, la duquesa de Sussex. Fundada en 2024″, se puede leer en la biografía. La nueva empresa de Meghan es un proyecto que posiblemente estuvo en proceso durante el último año y que es muy probable que se relacione con un nuevo programa de cocina de Netflix, según recoge The Mirror.

La primera historia de Instagram del perfil, muestra a la intérprete recogiendo flores y cocinando con la canción I Wish You Love Me de Nancy Wilson de fondo. Con esta aparición, los duques de Sussex pusieron fin a su silencio en redes sociales, pues desde 2020, momento en el que renunciaron a sus deberes como miembros de la realeza, no habían compartido contenido en internet.

De acuerdo con la información de TMZ, diversas especulaciones apuntan a que este nuevo proyecto empresarial será una versión actualizada de The Tig, el blog de estilo de vida en el que Meghan Makle compartía contenido antes de casarse con el príncipe Harry.

Otro premio

Si bien es cierto que el duque de Sussex haría acto de presencia en la ceremonia de los premios Diana Legacy Awards, este lo haría a través de una videollamada y justo después de que el príncipe Guillermo saliese del evento. Tras la buena nueva de Meghan, el benjamín de la familia habló con los ganadores de los premios Diana Legacy Awards y, posteriormente, los duques de Sussex anunciaron el ganador de los premios de derechos civiles digitales NAACP-Archewell, centrado en su lucha por la desigualdad racial. Otro momento que también contribuyó a eclipsar el discurso de su hermano y el homenaje de su madre.

Richard Fitzwilliam, experto en casa real, ha criticado duramente el momento de la pareja, aludiendo que no fue una cuestión de casualidad que hiciesen estos dos anuncios el mismo día que se celebraban los premios Diana Legacy. “No es un accidente. Durante años han sido impredecibles, pero lo han sido en un sentido, y ese es el momento infalible en el que creen que es beneficioso difundir información”, aseguró al Daily Mail.