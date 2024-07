La sanidad colapsa en las zonas de turismo de España: “No solo están concurridos los hoteles, los hospitales también”

Pacientes en la sala de espera de un hospital (Shutterstock)

Empieza la temporada alta en las zonas más turísticas de España. El país ya ha recibido hasta el mes de mayo más de 33 millones de visitantes y, con la llegada del verano, estos números crecerán. Mientras alemanes, ingleses y franceses cierran en sus oficinas y vuelan a las cosas españolas, también los sanitarios se toman un merecido descanso. Sin embargo, no se encuentran sustitutos para cubrir los puestos que dejan durante semanas, lo que obliga a cerrar camas, unidades de hospitalización y centros sanitarios.

“No solo están concurridos los hoteles, los hospitales también”, denuncian desde SATSE, sindicato representante de las enfermeras; donde advierten que algunas zonas de costa llegan a triplicar su población en la época estival, mientras ven reducida la atención sanitaria. Así, partes de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y las Islas Baleares enfrentan, un año más, “situaciones de sobrecarga asistencial al contar con menos profesionales para poder atender a la población residente y a las miles de personas que pasan en ellas sus vacaciones”, afirma el sindicato en un comunicado. “En todos los hospitales se cierran unidades de hospitalización, se suspenden intervenciones quirúrgicas programadas y se dejan de realizar ‘peonadas’ para reducir las listas de esperas. Así, un paciente con una patología determinada es trasladado a otra unidad y tiene que ser atendido por personal que no está especializado en su problema de salud”, advierte SATSE.

No es un problema nuevo, sino que se trata de una lacra crónica del Sistema Nacional de Salud. “Un problema que se agrava en épocas como el verano, en las que no se sustituyen las plantillas en su totalidad cuando se dan vacaciones o hay bajas por enfermedad o cualquier otra circunstancia”, alertan. Tan solo en Enfermería, habrá regiones en las que hasta un 50% de los puestos se queden sin sustituir. “Una realidad que se repetirá en próximos años si Gobierno y comunidades autónomas no priorizan actuaciones que posibiliten tener más enfermeras en nuestro país a corto, medio y largo plazo”, concluyen.

El Mediterráneo se queda sin sanitarios

Un oncólogo para 85.000 personas: los médicos protestan por la “preocupante falta de personal” en Ceuta y Melilla.

La costa mediterránea sufre su parte: en la provincia de Alicante se registran problemas en la mayoría de centros de salud y hospitales. En el Hospital Universitario de San Juan, por ejemplo, se encadenan protestas por la falta de personal, especialmente en esta temporada crítica, un problema igual de acusado en el de Villajoyosa o el hospital de Orihuela. Respecto a los centros de salud, SATSE denuncia que “cierran prácticamente todos” por las tardes, por lo que “se dejan de ver pacientes crónicos y únicamente funcionan como consulta de Enfermería a demanda”.

En la costa de Castellón, muchos de los centros auxiliares no abrirán este año por la falta de personal. “Como hay atascos en los centros de salud por la falta de personal, se derivan los pacientes a las Urgencias de los hospitales, que sufren largas esperas y quejas de los usuarios”, añaden desde el Sindicato.

En Baleares, las consultas de Enfermería en atención primaria estarán cerradas estos meses de calor. “Los pacientes son repartidos en otras consultas porque no se cubren los contratos”, denuncia SATSE.

Murcia es otro ejemplo de los efectos de la falta de personal, apuntan desde la organización: el Hospital Virgen de la Arrixaca vive un aumento de la saturación y las esperas. Los sanitarios que se quedan cargan con todas las necesidades del servicio, por lo que “además de la sobrecarga y estrés laboral, no pueden conciliar su vida laboral con la personal”.

Camas cerradas y más listas de espera

En Cataluña, no obstante, los principales obstáculos se encuentran en el cierre de camas (unas 850 camas públicas, según cálculos de SATSE) y la reprogramación de intervenciones quirúrgicas. Este retraso en las atenciones replicará a partir de septiembre en mayores listas de espera.

Andalucía enfrenta un problema similar: hospitales como el Puerta del Mar, en Cádiz, se está enfrentado al verano con camas cerradas, unidades saturadas con pacientes ectópicos de otras especialidades y sin refuerzos de Enfermería. Tan solo en esta provincia habrá 14 quirófanos cerrados durante el mes de agosto, lo que aumentará las listas quirúrgicas de espera.