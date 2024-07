Cristina Pedroche, criticada en redes sociales por la tarta de cumpleaños de su hija: “Qué fea”

Cristina Pedroche presenta "Gracias Al Miedo" en el Circulo de Bellas Artes en Madrid, España. (Carlos Alvarez/Getty Images)

Cristina Pedroche se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida gracias a su nueva maternidad. La presentadora de Atresmedia dio a luz a Laia hace ya un año y desde entonces se ha encontrado en un mar de miedos y felicidad que ha dado mucho que hablar. Y es que, recogió todos sus sentimientos en el libro Gracias al miedo: Una historia de valentía, descubrimiento y amor incondicional, muy polémico por su presentación en El Hormiguero. Ya que en el programa de Pablo Motos puso en duda la profesionalidad de los pediatras y matronas.

Por esto mismo, cada vez que la madrileña abre la boca sube el pan y ha provocado que sea más reticente a la hora de publicar algo relacionado con su vida privada. Sin embargo, por el primer cumpleaños de su hija, quiso compartir algunos detalles sobre la fiesta. Pero el que más ha llamado la atención ha sido la tarta elegida para Laia.

Aunque Dabiz Muñoz ha recibido en tres ocasiones la Estrella Michelin por su restaurante DiverXO, hay quienes siguen poniendo en duda las cualidades del chef. “Día de mucho amor celebrando su primer añito. Feliz cumpleaños Pitaya mía. Te amamos. Tarta hecha por @dabizdiverxo sin azúcar y sin edulcorantes. Es de chantilly de cerezas y arándanos y bizcocho de vainilla y lima. Y arriba lleva cerezas frescas semi compotadas”, compartía Pedroche en Instagram junto a una imagen del pastel.

Para muchos, la tarta es muy poco habitual para una fiesta de cumpleaños infantil, ya en estos eventos se suelen hacer pasteles con chocolate o crema. Aunque ya sabemos que el chef es de lo más original y siempre está experimentando para encontrar las combinaciones más raras y deliciosas para sus comida. Por ello, no extraña que para el primer cumpleaños de su hija haya querido reinventar la típica tarta.

“Le hago filetes rusos de gamba roja”

Además, no solo ha sido original, sino que ha mirado por la salud de la pequeña al no incluir en ella azúcar ni edulcorante, solo productos naturales. Sin embargo, esto no le ha gustado a sus seguidores de redes sociales, quienes primero han criticado su aspecto: “Qué fea tarta”, e incluso prefieren las de supermercados: “Sin azúcar y sin edulcorante... Donde está la de Mercadona de dibujos...”.

Pero es que la dieta de Laia está muy pensada por su padre, ya que al ser el mejor cocinero del mundo conoce perfectamente qué alimentos no son saludables para ella. En una entrevista que realizó en El Hormiguero hace unos meses aclaró qué productos están prohibidos: “Yo a mi hija no le voy a dar nunca bollería industrial, ni alimentos ultraprocesados, ni alimentos con aditivos”.

Pero no es que la pequeña coma mal, ni mucho menos. Ya que diariamente recibe un menú que podría ser perfectamente de uno de sus restaurantes estrella Michelin: “No hace ascos a nada. Dicho lo cual, Laia come de todo, claro. Le hago filetes rusos de gamba roja, cocochas confitadas, carrilleras a baja temperatura... La ves comer y flipas”.

