Cristina Pedroche provoca la indignación de los profesionales médicos por sus declaraciones en ‘El Hormiguero’

Cristina Pedroche. (Atresmedia)

Cristina Pedroche ha vuelto a situarse en el centro de los focos tras acudir al plató de El Hormiguero el pasado miércoles, 5 de junio. La presentadora de televisión se sentó junto a Pablo Motos para presentar su nuevo libro, Gracias al miedo, donde como si de un diario se tratase, narra las dificultades que ha estado atravesando en su etapa como madre.

La pareja de David Muñoz explica en su nuevo ejemplar los temores que ha sentido tras el nacimiento de su hija, Laila, pues cuando pensó que viviría el momento más feliz de su vida, empezó a sumergirse en una dura etapa a la que aún sigue haciendo frente en su día a día.

Cristina Pedroche con su libro, 'Gracias al miedo'. (instagram.com/cristipedroche)

La modelo siente un gran miedo por todo lo relacionado con su pequeña. Una situación que se ha visto agravada por su proyección como personaje público, pues en más de una ocasión ella se ha situado en el centro de la polémica debido a su físico, a sus vestidos de Nochevieja o su boda. Es por ello que no quiere que Laila viva una situación similar.

No obstante, la razón por la que su rostro vuelve a ser objeto de numerosas críticas se debe a las declaraciones sobre los profesionales sanitarios de España. “Se nos mete el miedo de que nuestros bebés no saben nacer y que necesitamos a 200 médicos ahí pululando por la habitación”, afirmó en el espacio de Antena 3.

Médicos con escasa formación

“No puedo no parir, así que tengo que estudiar y tengo que ir formada increíblemente para tomar mis decisiones”, manifestó la invitada. “Tampoco quiero poner el dedo y señalar a los profesionales que nos atienden, que a lo mejor no están tan actualizados como deberían, porque tampoco tienen tiempo”, soltó Cristina Pedroche a Pablo Motos, agregando que ella ha hecho y sigue haciendo un casting de pediatras y que, de hecho, ya ha pasado por cinco.

Cristina Pedroche ha confesado que la lactancia ha sido un reto. instagram.com/cristipedroche)

“No quiero decir que no sean buenos profesionales. El problema es del sistema, que crea médicos que están todo el día trabajando y es imposible que tengan tiempo para formarse. Yo no soy política y no sé cuáles son las soluciones, pero hay cosas que se pueden hacer mejor”, zanjó la invitada.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y, en cuestión de horas, empezaron a proliferar numerosos comentarios en redes sociales que reflejaban la indignación de los profesionales sanitarios. “Los médicos no estudiamos, no nos formamos, no nos actualizamos. No. Jamás. Ni las matronas. Nos caracterizamos por pasar de estudiar en general. Sabe mucho más una influencer que bucea en internet donde abunda la evidencia científica, por supuesto”, ha expresado una usuaria de Twitter, ahora X, con gran ironía.

“Ahora resulta que los médicos no se forman ni se actualizan. Ella, una iluminada que ha leído 4 mierdas en internet, sabe más que el resto”, o “Monta un casting de pediatras para ver cuál le gusta más porque no están actualizados y ella, por supuesto, sabe valorar cuál lo está y cuál no. Le sobra formación al respecto. Porque además ni los médicos ni las matronas se siguen formando al terminar una especialidad. Ninguno”, son otros de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Porque además ni los médicos ni las matronas se siguen formando al terminar la especialidad. Ninguno. https://t.co/rSbnM6vdPZ — Enfermera Saturada 🫀 (@EnfrmraSaturada) June 6, 2024