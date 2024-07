El vídeo que indigna a la DGT: un conductor comete tres infracciones seguidas que suponen 400 euros de multa y siete puntos del carnet

Un motorista realiza una maniobra imprudente. (Dirección General de Tráfico)

Ir solo en la carretera no permite el libre albedrío cuando estamos al volante. La Dirección General de Tráfico ha difundido un vídeo a través de su página oficial en el que aparece un motorista realizando una maniobra imprudente que le habría costado hasta 400 euros de multa y siete puntos de la licencia de conducción. La DGT reitera que, aunque no haya otros vehículos en la zona, es imprescindible que los conductores respeten las normas de tráfico para garantizar la seguridad de todos en la carretera.

En concreto, en la grabación se muestra a un motorista realizando un cambio de sentido en un lugar donde no es posible. Pero, al percatarse de que está solo en la carretera, el piloto procede a realizar la maniobra temeraria saltándose todo tipo de señalización. La maniobra es llevada con aparente éxito y sin testigos visibles en la zona, pero el motorista no se libró finalmente de ser captado por uno de los helicópteros de control de tráfico de la Policía Nacional.

Tráfico argumenta que el motorista habría cometido una infracción grave al no respetar la señal de stop en su giro a la izquierda, omitiendo así la parada obligatoria. Aunque no haya vehículos en sus alrededores, la normativa exige detenerse, y no hacerlo conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos en el carné.

Además, intenta realizar un cambio de sentido en un tramo donde está prohibido. La motocicleta efectúa el giro sin respetar las líneas blancas horizontales de la calzada, las cuales no pueden ser pisadas ni sobrepasadas. Esta maniobra se sanciona con una multa de 200 euros y la pérdida de tres puntos en el carné.

Cómo recuperar los puntos del carnet perdidos

La DGT recuerda que los conductores tienen la posibilidad de recuperar puntos o el saldo inicial de puntos mediante la realización de cursos de sensibilización y reeducación vial. Se pueden recuperar hasta un máximo de seis puntos a través de estos cursos, que tienen una duración de 12 horas para la recuperación parcial y de 24 horas para recuperar el permiso tras haber perdido todos los puntos. Sin embargo, el saldo de puntos no puede exceder los 15 puntos, que es el máximo alcanzable por conductores que no cometan infracciones durante un período determinado.

Cada tres años sin infracciones, los conductores pueden incrementar su saldo de puntos, por lo que podrían alcanzar un máximo de 15 por “buen comportamiento”. Es posible consultar el saldo de puntos del carnet de conducir en cualquier momento a través de la Dirección General de Tráfico, que ofrece información en tiempo real.