Los cinco libros que Bill Gates recomienda leer este verano: Vietnam, espías, Inteligencia Artificial y autoayuda

Bill Gates recomienda libros para este verano

Llega el verano y llega una tradición de esta temporada: las recomendaciones de libros de Bill Gates. El empresario, cofundador de Microsoft, lleva años compartiendo sus lecturas preferidas en esta temporada, en las que hace gala de una mezcla de gustos que van de la ficción a la autoayuda, pasando por la economía y la historia.

“Cuando termino un libro y decido cuál leer después, rara vez hay una conexión lógica entre ambos. Puedo pasar de un libro de historia sobre la Guerra Civil (estadounidense) a una novela de ciencia ficción. Lo mismo ocurre con los programas y películas: elijo lo que suene más interesante en ese momento”, escribe en su blog GatesNotes. “Pero al hacer una lista de recomendaciones, es divertido ver si hay un hilo conductor. Esta vez, definitivamente lo hay”, añade.

¿Y cuál es ese hilo? “La idea de servicio a los demás: por qué lo hacemos, las dificultades que tenemos y por qué debemos hacerlo de todas formas. No planeé profundizar en el tema del servicio, pero es relevante hoy en día. En una época de guerras y polarización política, es inspirador apreciar a quienes ayudan a los demás y pensar en cómo podemos ser más generosos en nuestras propias vidas”, señala el magnate y filántropo, que ha prometido donar toda su fortuna a su Fundación.

Estos son los cinco libros que Bill Gates recomienda para estos meses de julio y agosto, y sus comentarios:

‘Las mujeres de la guerra’, de Kristin Hannah

“Esta magnífica novela cuenta la historia de una enfermera del ejército estadounidense que sirve en dos misiones en las líneas del frente en Vietnam antes de regresar a un país sacudido por protestas y sentimientos anti-guerra. La autora, Kristin Hannah, ha escrito varios libros exitosos, incluyendo este, y se entiende por qué. Es un tributo a un grupo de veteranos que merecen más reconocimiento por los increíbles sacrificios que hicieron”.

‘Infectious Generosity’, de Chris Anderson

“Chris, quien ha sido curador de las TED Talks durante más de dos décadas, explora cómo internet puede amplificar el impacto de la generosidad. Ofrece un plan para que todos, incluyendo individuos, gobiernos y empresas, fomenten más generosidad. No se trata solo de dar dinero: argumenta que debemos ampliar nuestra definición. Si deseas ayudar a crear un mundo más equitativo pero no sabes por dónde empezar, Infectious Generosity es para ti”.

Los 5 restaurantes recomendados por la Guía Michelin en Bilbao donde puedes comer por menos de 50 euros.

‘Caballos Lentos’, de Mick Herron

“Me encantan las historias de espías. He leído varias novelas de John le Carré, y dos de mis películas favoritas son Juego de Espías y Los tres días del Condor. Pondría Caballos Lentos entre las mejores. Como las novelas Le Carré, tiene personajes y tramas complejas que requieren mucha atención, pero vale la pena”.

‘Brave New Words’, de Salman Khan

“Salman, el fundador de Khan Academy, ha sido un pionero en el campo de la tecnología educativa desde mucho antes del auge de la inteligencia artificial. En Brave New Words, Sal expone una visión bien fundamentada sobre cómo la IA mejorará la educación. Argumenta que la IA mejorará radicalmente tanto los resultados para los estudiantes como las experiencias de los maestros, asegurando que todos tengan acceso a una educación de clase mundial. Sal es consciente de que la innovación ha tenido un impacto marginal en el aula hasta ahora, pero sostiene que la IA será diferente. Nadie tiene una visión más clara del futuro de la educación que Sal, y no puedo recomendar Brave New Words lo suficiente”.

‘How to Know a Person’, de David Brooks

“Me gustó el libro anterior de David, The Road to Character, pero este es aún mejor. Su premisa principal es única: las habilidades conversacionales y sociales no son solo rasgos innatos, se pueden aprender y mejorar. Además, proporciona consejos prácticos para lo que llama “escucha activa”, una práctica que ayuda a las personas a sentirse escuchadas y valoradas. No es solo una guía para mejores conversaciones; es un plan para una forma de vida más conectada y humana”.