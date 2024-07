Atrapado en el aeropuerto de Bilbao desde hace 11 días y sin asilo: un activista saharaui se enfrenta a ser deportado a Marruecos

Una imagen de archivo del aeropuerto de Bilbao. (Europa Press)

El joven saharaui de 23 años que permanece desde hace once días en la sala de inadmitidos del aeropuerto de Bilbao ha solicitado el estatuto de apátrida, avalado por ACNUR para estas personas, después de que le fuera denegado este miércoles el asilo político por parte de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio de Interior, según ha informado a Infobae España la ONG Zehar Errefuxiatuekin.

Al ser una persona saharaui y no tener reconocida una nacionalidad, “puede pedir el estatuto de apátrida, un procedimiento aún más largo y complejo que la solicitud de asilo”, indican desde la organización, que se ha puesto en marcha con el objetivo de evitar la deportación del activista a Marruecos, ya que en el país alauita “corre el peligro de ser encarcelado”. La ONG ha pedido a la Audiencia Nacional que conceda al joven una autorización para que pueda entrar en España, “para que pueda resolver ese estatuto de apátrida y se cumplan sus derechos”. “Estamos a la espera y confiamos en que se cumpla porque no existe otra vía legal y, si no le conceden esa autorización, sería deportado a Marruecos”, indican.

Desde Zehar Errefuxiatuekin recuerdan que hace tiempo a un joven saharaui se le denegó ese estatuto de apátrida en el aeropuerto de Tenerife y terminó siendo deportado a Marruecos, donde “lleva 10 años encarcelado”, lamentan.

Se encuentra en buen estado de salud

La organización indica que el joven asegura ser estudiante de Derecho y que viajaba con pasaporte en un vuelo desde Marraquech, con escala en Bilbao y Madrid, y destino a La Habana (Cuba). Según ha relatado el joven a esta ONG, su intención era pedir el asilo en Madrid, pero las circunstancias le obligaron a anticiparse y solicitarlo en Bilbao, donde llegó el pasado 23 de junio, ya que en este aeropuerto le notificaron una denegación de entrada en España, informa la agencia Efe. Desde entonces reside en la sala de inadmitidos, que ofrece unas condiciones “dignas”, asegura la ONG, al tiempo que aclara que ha recibido buen trato y presenta buen estado de salud.

Otros muchos migrantes esperan en Barajas

Por otro lado, desde la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak, Ana Elena Altuna ha explicado en Radio Euskadi que la situación de ese joven saharaui se repite en otros aeropuertos. “Barajas está lleno de personas en esa situación, que están viviendo allí”, ha asegurado. Tras la firma en Europa del nuevo pacto de migración, “las personas solicitantes de asilo no llegan a pisar suelo europeo”, como ese joven en Bilbao, y “se quedan en salas de no admitidos” en los aeropuertos o en los puertos, que “son como limbos” hasta resolver sus solicitudes, ha explicado.

La activista también ha indicado ser “muy pesimista” respecto a la solicitud que ha presentado ese joven para suspender su deportación, ya que “reconocer a una persona que pide asilo siendo saharaui, es como reconocer, de alguna manera, que hay un problema político en Marruecos” que no cree que vaya a reconocer España.

Medio siglo de resistencia a la ocupación marroquí

Cabe recordar que el Sáhara Occidental fue una colonia española desde mediados del siglo XIX y llegó a ser una provincia más, la número 53, entre 1958 y 1975, año en el que España se retiró del territorio sin haber convocado un referéndum de independencia. Desde entonces, y ya son casi 50 años, es objeto de disputa entre Marruecos, que lo ocupó, y el Frente Polisario, que reclama su independencia con el apoyo de Argelia.

Un campamento de refugiados saharauis . EFE/Alberto Ferreras/Archivo

Aunque durante muchos años España defendió las resoluciones de la ONU para la celebración de un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, en 2022 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta al rey Mohamed VI en la que apoyaba el proyecto marroquí de autonomía para este territorio, sumándose así al respaldo de Estados Unidos. Ese cambio de postura fue calificado por el Frente Polisario de “traición”.

El Sáhara Occidental, con 1.100 kilómetros de costa atlántica, es un territorio rico en recursos naturales y posee una de las minas de fosfatos más grandes del mundo, además de importantes bancos de pesca y yacimientos de petróleo. Es además el único territorio del continente africano cuyo estatuto post-colonial no ha sido solucionado.