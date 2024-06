Así es la vida de Sofía Mazagatos: madre con 49 años y el gran apoyo de su pareja, Tito Pajares

Sofía Mazagatos asiste al evento 'Casa MO BOUQUET' de Multiopticas el 09 de mayo de 2024 en Madrid, España. (Foto de Carlos Álvarez/Getty Images)

Sofía Mazagatos, exmodelo y presentadora, ha regresado a la televisión tras una década de ausencia. Quien fuera Miss España en 1991, volvió a los medios el pasado 28 de junio en el programa ¡De Viernes!, donde compartió los motivos que la mantuvieron alejada y las difíciles experiencias personales que ha tenido que afrontar durante estos años.

En los años 90, Sofía Mazagatos alcanzó una gran fama en nuestro país, formando un dúo mediático junto a su amiga Mar Flores. Durante esa década, Mazagatos presentó programas de televisión, como A mediodía, alegría, sustituyendo así a Leticia Sabater. Además, también hizo de actriz en varias ocasiones, participando en series como Academia de baile Gloria junto a Lina Morgan, y Obsesión en las tardes de TVE. No obstante, su vida sentimental siempre fue el tema de conversación para el interés público.

Y es que, tras ser relacionada con Alessandro Lecquio o José María Manzanares, e incluso el procesado presidente del Sevilla FC, José María González de Caldas, la modelo acabó casándose con Tito Pajares. Cuyo nombre real es José Pajares San Román, fue copropietario de la discoteca Gabana 1800, una de las más exclusivas de Madrid, y a donde llegaron a acudir personajes como Ana Aznar y Alejandro Agag, eligiéndola como el lugar ideal para su despedida de solteros. Actualmente, Pajares es el presidente de la Federación Nacional de Ocio Nocturno.

La modelo y actriz española Sofía Mazagatos, Miss España 1991, Madrid, España, 1996.(Foto de Gianni Ferrari/Cover/Getty Images)

Su mayor apoyo, su pareja

Pero el empresario también tenía un historial amoroso destacable, ya que estuvo casado con Begoña García Vaquero, actual esposa de Pedro Trapote, dueño de salas como Teatro Barceló, antes Pachá, y Joy Eslava. Su amor con Mazagatos comenzó en 2015, cuando esta tuvo a su primera hija, Sofía.

En 2018, la presentadora y Pajares anunciaron con alegría que serían padres nuevamente. Sin embargo, la tragedia golpeó fuerte cuando perdieron al bebé de ocho meses durante el parto. “Fue un infierno: di a luz a mi bebé, a mi hija, pero su corazón ya no latía”, expresó Mazagatos a Telecinco en ese momento. “Van pasando los meses y te enfadas con el mundo y con la vida. Eso solo lo saben las mujeres que han pasado por ello”, agregó con sinceridad.

A pesar del dolor, la pareja no se rindió y continuó su lucha por ser padres. Después de ocho intentos fallidos, Sofía, finalmente, ha logrado ser madre nuevamente a los 49 años, dando a luz a Amanda hace solo unos meses. “Hace poco salió un artículo de una psicóloga hablando de la maternidad tardía como es mi caso y pensé, ¿por qué no? Volver a decir hola, qué tal, estoy estupenda, he superado mis miedos y una tragedia importante. Poder mandar un mensaje de esperanza a tantas parejas que luchan por tener un bebé y que no es tan fácil. En mi caso he conocido la cara A, B, C... y el resultado ha sido positivo”, comentó en ¡De Viernes!.

El emotivo relato de Sofía también tocó a su compañera en el plató, Patricia Pérez, quien entre lágrimas confesó: “No soy madre porque no puedo y lo he intentado muchas veces. Decidí no serlo porque es un proceso muy duro, por eso te admiro y por eso me emociona ver cómo hablas de tu pareja. Me deja tranquila”. Mazagatos respondió destacando el apoyo incondicional de su esposo: “Mi pareja me agarró la mano y me dijo ‘apóyate en mí’. Este es el camino”.

Además de su historia de maternidad, la exmodelo también subrayó la fortaleza de su relación con Pajares: “He tenido ocho intentos que no han sido fáciles. La pareja a veces se resiente, pero los momentos trágicos también unen si la relación es de verdad. Nuestra relación está a prueba de bombas. Hemos tenido muchas bombas durante más de 15 años y aquí seguimos”. Y Sofía dejó claro que, a pesar de haber sufrido altibajos, continúan más unidos que nunca: “En una relación de más de quince años para que continuemos primero hay mucho amor, hay un proyecto en común tanto de nosotros como compañeros de vida, como de nuestras hijas y su hijo. A veces hay momentos mejores o peores y lo importante es superarlo”.

Sofía Mazagatos y Tito Pajares en una imagen de archivo. (Alberto Ortega / Europa Press)

Su actual relación con Mar Flores

La entrevista también dio espacio para hablar de su relación con Mar Flores. En los años noventa, ambas fundaron una agencia de modelos, pero la amistad se resquebrajó tras el fracaso del negocio. Sin embargo, Sofía mostró su deseo de dejar atrás las disputas al felicitar a Mar la próxima llegada del nuevo miembro a su familia: “La llegada de un bebé, qué te voy a decir yo. Enhorabuena, que todo vaya fenomenal con Alejandra, y Terelu que es una mujer maravillosa será una mejor abuela todavía”.

Sobre los rumores de una enemistad por celos, Mazagatos fue tajante: “Forma parte de la prehistoria, no me acuerdo, han pasado treinta años. Nada que ver con un hombre, el libro de los gustos es amplio y el de los colores también. Si en vez de haber sido mujeres hubiéramos sido hombres no se estaría hablando de esto. Es patético que después de treinta o 25 años lo sigamos hablando. Éramos jóvenes. Fuimos socias un año, lo normal que a esas edades. Jamás nos peleamos por un hombre”.