El truco de una dermatóloga para saber hasta qué hora usar protección solar: “Ya me pone que utilice protección solar hasta las seis”

La dermatóloga Leire Barrutia en un video. (@dermisphere en TikTok)

La dermatóloga Leire Barrutia, conocida en TikTok como @dermisphere, ha compartido un consejo práctico para determinar hasta qué hora del día es necesario usar protector solar. Se trata de “un truco súper práctico para saber hasta qué hora utilizar protector solar”.

“En la mayoría de las aplicaciones del teléfono móvil, ya sea en iOS como en Android, tenemos hoy en día el índice ultravioleta o UV index”, explica Barrutia, que detalla que esta función se encuentra disponible en la mayoría de los dispositivos móviles modernos y resulta fundamental para la protección de la piel. En su teléfono móvil, Barrutia muestra cómo se visualiza esta información. “Como veis, ahora mismo en el mío me marca que el índice ultravioleta es de cuatro, que es moderado”. Este dato ya ofrece una referencia sobre la intensidad de los rayos UV, que pueden ser perjudiciales para la piel y aumentar el riesgo de enfermedades como el cáncer de piel.

El índice tiende a bajar a las 18 horas

Además de proporcionar el índice, algunas aplicaciones también indican las horas específicas durante las cuales se recomienda el uso de protector solar. “Ya me pone que utilice protección solar hasta las seis”, indica en su video Barrutia. Esto se debe a que, hasta esa hora, el índice ultravioleta continúa siendo elevado y se requiere protección. En palabras de Barrutia, “es el momento en el que ese índice ultravioleta baja a dos o inferior con el índice ultravioleta.”

La dermatóloga aclara que, a partir de las 18:00 horas, el índice tiende a bajar y, por lo tanto, el uso de protector solar se vuelve innecesario. “Ahí vemos que a partir de las 18:00 de la tarde, como ya es de dos o inferior, no haría falta el protector solar.” Para aquellos cuyos teléfonos solo muestran el nivel del índice ultravioleta sin especificar las horas de protección, Barrutia ofrece una simple regla para seguir: “Si es de dos o inferior no hace falta y si es de tres o superior sí”.

La importancia de protegerse la piel

En una entrevista con Infobae España, la dermatóloga Cristina Paradelo recordaba que “el bronceado es la respuesta de las células de nuestra piel cuando han recibido un daño. Tras el daño, producen melanina para que esta proteja un poco el ADN de nuestras células, actuando como un parasol. Pero todo bronceado implica que ya se ha producido cierto daño. Los dermatólogos desaconsejamos el uso de este tipo de aceite solares porque además dan una sensación de falsa seguridad al paciente”.

De hecho, Paradelo señala que uno de los mitos más frecuentes en torno al protector solar “está relacionado con la creencia de que si me aplico filtro solar voy a estar blanco como un vampiro y no me voy a broncear. No existe ningún filtro que bloquee la totalidad de la luz y, por tanto, lo que vamos a evitar o minimizar al usarlos es la quemadura y el daño.” También explicaba que “para elegir una crema solar nos debemos fijar, sobre todo, en que tenga un factor de protección solar adecuado, que debería ser de 30 o superior. Además, debería ser de amplio espectro de protección, es decir, no solo de los ultravioletas B, sino también de la radiación UVA y a ser posible de la luz azul”.