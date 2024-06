El Orgullo Crítico sale a la calle para “escupirle a la racisheteronorma y a los orgullos al servicio de las instituciones y del capital”

Un grupo de personas con pancartas durante una manifestación organizada por la plataforma de Orgullo Crítico, a 28 de junio de 2024, en Madrid. (MSV)

Miles de voces se han reunido este viernes para defender los derechos del colectivo LGTBIQA+ y reivindicar un Orgullo que no deje a ningún miembro fuera. El Orgullo Crítico ha vuelto a recorrer las calles del centro de la capital en contraposición al MADO, al que señalan por estar institucionalizado y alejado de las protestas reivindicativas que comenzaron en Stonewall Inn de Nueva York en 1969 y que llegaron a España con la primera manifestación del Orgullo en Barcelona tras la dictadura.

Bajo el lema “Contra el genocidio y el lavado rosa colonial, transmaribibollo radikal”, la marcha alternativa, que ha congregado a miles de personas de todas las edades, ha comenzado a las ocho de la tarde a pesar del mal tiempo y ha recorrido los distritos de Chamberí y Moncloa-Aravaca desde la glorieta de Bilbao, pasando por Argüelles, hasta la Plaza de España. “Madrid será la resistencia trans”, “fuera fascistas de nuestros barrios”, “Bolleras con pene, bolleras con vagina, hay muchas más bolleras de las que te imaginas”, “Vox vuelve al siglo XVII”, son algunas de los lemas que ha llevado este Orgullo reivindicativo.

“Madrid será la resistencia trans”, “fuera fascistas de nuestros barrios”, “Bolleras con pene, bolleras con vagina, hay muchas más bolleras de las que te imaginas”, son algunas de los lemas que ha llevado este Orgullo reivindicativo. Además, la manifestación ha contado con la colaboración de otros dos colectivos, Red Solidaria Contra la Ocupación en Palestina (RESCOP) y BDS Madrid, con los que han salido a denunciar el conflicto entre el pueblo palestino e Israel, a que acusan de hacer un “lavado rosa” a costa del colectivo.

“Estamos aquí otro 28 J para reivindicar una vez más no la importancia que tiene la autogestión de los colectivos LGTB, que más allá de LGTB somos invertidas maricas, bolleras, trans, asex. Y todos los cuerpos que habitan esas disidencias, los cuerpos discas, los cuerpos racializados, los cuerpos gordos, todos los cuerpos caben aquí en comparación a los cuerpos permitidos en el mercado, que es el Orgullo institucional de Madrid, que solo permite la figura de la persona cis, gay, blanca, normativa que puede habitar unos espacios capitalizados. Somos un colectivo autogestionado horizontal”, ha expresado uno de los portavoces del Orgullo Crítico. “Este año en particular estamos reivindicando la lucha del pueblo palestino. No tenemos un Orgullo sin reivindicación, no creemos en un Orgullo mientras se está haciendo un genocidio y, por eso, por primera vez estamos haciendo una manifestación conjunta para representar todo el pueblo palestino”, ha añadido.

Bloques en los que caben todos

La marcha se ha estructurado por bloques: primero ha estado la Cabecera, seguida del bloque Disca, y por detras continuaban Las infancias, Une para todes, Arroasex, Queering All, el bloque racializado, Trans en lucha, el Bloque Gorde, el Bloque Bollero, Fanfarria Feminista, el Bloque bi, el bloque Propalestina y finalmente otros colectivos e individualidades.

En el Bloque Gorde marcha Ana, una madrileña que lleva 10 años acudiendo al MADO y seis al Orgullo Crítico “porque este es el político, el defensivo, el que busca derechos y no el que se centra en la parte festiva”. Para Ana, el Orgullo que se celebra durante la próxima semana tiene “una falta de representatividad”, que además se fomenta: “Tú ves las carrozas y solo hay cuerpos normativos. Además, todo se fomenta en torno al consumo y también al consumo de cuerpos”. Por eso, para la madrileña es importante que exista esta fecha que muestra y reivindica a todo el colectivo, “Creemos que hay otras partes de interseccionalidad que no tienen que ver solo con el género o con la orientación sexual, sino que, en nuestro caso, tiene que ver con nuestros cuerpos, nuestras cuerpas y es una forma de dar visibilidad a la diversidad que hay dentro del colectivo LGTB”, defiende.

Un grupo de personas con carteles durante la manifestación organizada por la plataforma de Orgullo Crítico, a 28 de junio de 2024, en Madrid. (MSV)

“No entendemos que pueda haber un Orgullo sin una crítica al capitalismo y sin una crítica al sistema. Entonces no es Orgullo, es pinkwashing. Es la instrumentalización de lo LGTB, porque no de lo queer, porque además se instrumentaliza una forma de de no ser heterosexual muy concreta que cabe dentro de las normas. Y eso no es el Orgullo porque el Orgullo reivindicación”, ha expresado Para Paula, militante de anticapitalista que marcha en en Bloque Bollero.

Paula también ha elegido acudir a esta manifestación porque el “Orgullo es anticapitalismo y el Orgullo sobre todo este año es apoyo a Palestina. Ahora más que nunca es el momento de decirlo todavía más fuerte que nuestra identidad, nuestras reivindicaciones no pueden ser utilizadas para para perpetuar un genocidio”.

El primer Orgullo LGTBI de España: cuando Barcelona se levantó por la liberación homosexual.