El vídeo de un policía nacional fuera de servicio salvando a una niña que se atragantó en un restaurante

El policía que realizó la maniobra. (Policía Nacional)

Atragantarse es más serio de lo que parece: en el año 2022, según las últimas cifras disponibles, los atragantamientos accidentales ocasionaron la cifra récord de 3.546 muertes, 1.641 mujeres y 1.905 hombres, señala el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes. Los atragantamientos y sofocación accidental son la segunda causa de muerte accidental en España, por detrás de las caídas.

Por eso, cuando en la celebración de su segundo cumpleaños, una niña se atragantó con un trozo de comida, cundió el pánico. Por suerte, un policía fuera de servicio se encontraba también en el restaurante. “De una mesa escuché unos gritos de auxilio: una niña se estaba ahogando con un trozo de comida, los familiares no podían desobstruirle las vías respiratorias...”, cuenta el agente en un vídeo que ha publicado la policía nacional en su cuenta de Twitter (la red social ahora llamada X). “Y en ese momento me acerqué corriendo, le quité la niña de los brazos a la madre, me la puse en la pierna y sobre el pecho y le practiqué la maniobra de Heimlich. En un primer momento no lo conseguí, pero en un segundo o tercer momento ya conseguí que pudiera expulsar un trozo de comida. Y recuperó la conciencia, recuperó la respiración, empezó a toser y entonces ya se la entregué a su madre”.

La rapidez de nuestro 👮🏻‍♂️ destinado en #Valencia y que se encontraba fuera de servicio fue crucial para salvar la vida de esta pequeña de dos años que sufría un atragantamiento en un restaurante⬇️ pic.twitter.com/hoZWfm2jwu — Policía Nacional (@policia) June 21, 2024

Los hechos ocurrieron en un área de servicio a la altura de Teruel, donde el agente, que está destinado en Valencia, se encontraba por casualidad. De pronto empezó a escuchar gritos y una gran agitación en una de las mesas cercanas, mientras la familia de la niña intentaba sin éxito que expulsara el trozo de comida, y esta empezaba a ponerse morada ante la falta de oxígeno. La rapidez con la que actuó el agente fue determinante para salvar la vida de la niña.

Cómo hacer la maniobra de Heimlich

La maniobra de Heimlich es una técnica de primeros auxilios utilizada para desobstruir las vías respiratorias de una persona que está atragantada. Estos son los pasos para realizar esta maniobra correctamente en un adulto o en niños mayores de un año.

Evaluar la situación: lo primero es asegurarse de que que la persona está realmente atragantada y no puede respirar, hablar ni toser con fuerza. Si la persona puede toser con fuerza, debe seguir haciéndolo hasta expulsar el trozo de comida que le está dando problemas.

Si la persona, en efecto, se ha atragantado, hay que colocarse de pie detrás de ella y rodear su cintura con los brazos. Lo mejor es colocar un pie entre las piernas de la persona para tener mayor estabilidad. Con una mano, es necesario cerrarla en un puño y colocarla justo encima del ombligo de la persona afectada, por debajo del esternón y las costillas. Con la otra mano, hay que agarrar ese puño y comenzar la maniobra. Esta consiste en hacer compresiones abdominales: presión sobre el abdomen de manera rápida y ascendente, hacia adentro y arriba. Hay que repetir el movimiento hasta que el objeto que obstruye las vías respiratorias sea expulsado o hasta que la persona pueda respirar o toser con fuerza.