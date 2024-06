Muere la influencer Sonia Cámara, conocida como ‘Mamá de rizos’, a los 35 años

Sonia Cámara, en una foto de su perfil de Instagram. (@mamaderizos)

La influencer y enfermera Sonia Cámara, conocida como ‘Mamá de rizos’, ha muerto a los 35 años a causa del cáncer que padecía desde hace un año y medio. La joven estaba casada Mamadu Nfamara, conocido en redes como Papá de rizos, con quien fue madre de dos hijos, un niño de cuatro años y una niña de dos.

Ha sido el propio viudo quien ha dado a conocer la noticia en su perfil de Instagram, donde ha compartido dos posts a modo de despedida. En el primero, rescata una fotografía de su boda, que se celebró el 19 de junio de 2021: “Lo siento, me falta todo, no tengo palabras”, ha escrito. La segunda publicación es un vídeo casero en el que se ve al matrimonio disfrutando junto a sus hijos y sus mascotas.

La pareja se conoció en una misión de Médicos sin Fronteras en Guinea-Bisáu y, desde entonces, la influencer hizo partícipes a sus seguidores del noviazgo y la evolución de su relación, con momentos tan especiales como su boda o la llegada de sus dos hijos.

Sonia contaba con más de 177.000 seguidores en su perfil de Instagram, donde compartía detalles de su día a día como madre de familia, una faceta que compaginaba con su trabajo como enfermera en el Hospital Universitario de Navarra.

Larga enfermedad

Fue en diciembre de 2022 cuando a la joven le fue detectado un bulto que le obligó a pasar por quirófano y a someterse a un tratamiento de quimioterapia tras comprobarse que se trataba de un tumor maligno. Desde entonces, la creadora de contenido ha compartido con sus seguidores el proceso que ha atravesado desde que le fue diagnosticado el cáncer.

Hace unas semanas, Mamá de rizos anunciaba en sus redes que dejaba el tratamiento de quimioterapia para poder coger fuerzas y retomarlo más tarde. Desde entonces, había bajado el ritmo en la publicación de contenidos.

En uno de sus últimos posts, publicado hace menos de una semana, Sonia Cámara compartía un vídeo desde el hospital, donde se encontraba ingresada. En él narraba su mala experiencia con parte del equipo médico: “Estoy harta de que no estén cómodos con una actitud positiva de un paciente oncológico, parece que tenemos que estar llorando todo el día o aceptando un mal pronóstico y, si no es así, parece que no se sienten cómodos y te tienen que convencer de que tu situación es muy jodida, no vaya a ser que te cures”, expresaba.

“Estoy desconectada porque he pasado días de mucho dolor, pero hay que resolver las cosas paso a paso, lo primero es el dolor, lo segundo es poder irme a casa y poder sanarme, pero no puedo con este trato inhumano. Me enfada, me indigna y me hunde, porque soy fuerte, pero no soy de piedra”, sentenciaba entonces.